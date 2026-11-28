Tommy Jeans Uomo Felpa con Cappuccio Entry Sign con Tasca a Marsupio, Blu (Dark Night Navy), XS
4,6 su 5 su Amazon, 33 recensioni
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Caratteristiche
- ICONICITÀ INTRAMONTABILE: L’originale felpa con cappuccio Tommy Jeans presenta un design casual. Il pullover piace soprattutto per il morbido tessuto e il taglio classico.
- VESTIBILITÀ OTTIMALE: Il design senza tempo di questo pullover con cappuccio e coulisse dona a ogni corporatura. Inoltre, è ideale anche come felpa sportiva da regalare a persone di tutte le età.
- PER OGNI OCCASIONE: Questa felpa casual con cappuccio si distingue per l’elevata comodità. Ideale per praticare sport o da indossare durante il giorno. Il branding Tommy Jeans sul petto cattura gli sguardi.
- MATERIALE E LAVAGGIO: Questa felpa con cappuccio è realizzata al 100% in cotone. È lavabile in lavatrice.
- STREETWEAR RIVISITATO: Per far apprezzare gli amati classici degli anni ‘90 alla generazione successiva, Tommy Jeans strizza l'occhio alle icone dell’hip hop di quest’epoca. L’attenzione è rivolta alla qualità e ai design di tendenza caratterizzati da tanto denim.
Dettagli
- Colore
- Blue (Dark Night Navy)
- Formato
- XS
In breve
Tommy Jeans Uomo Felpa con Cappuccio Entry Sign con Tasca a Marsupio, Blu (Dark Night Navy), XS costa 18,38 € su Amazon.it, rispetto a 19,51 € di prezzo precedente (risparmio 1,13 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 10:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 33 recensioni.
Informativa sulle offerte
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