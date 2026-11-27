Calvin Klein Uomo T-Shirt Maniche Corte Sportswear con Scollo Rotondo, Blu (Blue Majesty), 2XL
4 su 5 su Amazon, 57 recensioni
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Caratteristiche
- ICONICITÀ INTRAMONTABILE: L’originale t-shirt Calvin Klein presenta un design essenziale e conquista per il suo look sportivo. Il logo Calvin Klein sul petto impreziosisce questo modello.
- VESTIBILITÀ OTTIMALE: Questo capo dal design minimalista con vestibilità regolare è comodo e offre una libertà di movimento ottimale. Il materiale di alta qualità dona una piacevole sensazione sulla pelle e garantisce il massimo comfort.
- PER OGNI OCCASIONE: La maglietta basic si distingue per il suo piacevole tessuto in jersey di cotone ed è ideale da indossare tutti i giorni o in ufficio. Poco importa se la indossi da sola o sotto un pullover, è la scelta ideale per ogni occasione.
- MATERIALE E LAVAGGIO: Questa t-shirt è realizzata al 100% in cotone. È lavabile in lavatrice e adatta all’asciugatrice.
- SEMPLICITÀ E FASCINO: Creato nel 1968, il marchio Calvin Klein è famoso per il suo look inconfondibile, che lo ha reso da subito un’ispirazione per il mondo della moda. Il brand americano è caratterizzato da un’estetica minimalista.
Dettagli
- Colore
- Blue (Blue Majesty)
- Formato
- XXL
In breve
Calvin Klein Uomo T-Shirt Maniche Corte Sportswear con Scollo Rotondo, Blu (Blue Majesty), 2XL costa 15,19 € su Amazon.it, rispetto a 49,90 € di prezzo precedente (risparmio 34,71 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 18:49; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 57 recensioni.
Informativa sulle offerte
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