Reebok Joumma Bags - Zaino con doppio scomparto, 30 x 48 x 15 cm, in poliestere, 21,6 l, colore: Grigio
4,2 su 5 su Amazon, 37 recensioni
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Caratteristiche
- ZAINO 48 CM CON DOPPIO SCOMPARTO – GRANDE CAPACITÀ E ORGANIZZAZIONE PER LA VITA QUOTIDIANA Zaino che misura 30 cm x 48 cm x 15 cm realizzato in poliestere resistente e leggero, con una capacità di 22 litri ideale per l'uso quotidiano o come zaino sportivo. Il suo design moderno e sportivo incorpora un doppio scomparto per offrire un'organizzazione più pratica e comoda, rendendolo uno zaino perfetto per chi ha bisogno di spazio, funzionalità e stile urbano.
- DOPPIO SCOMPARTO PRINCIPALE PER LAPTOP, LIBRI E ACCESSORI Ha due scomparti principali indipendenti che ti permettono di organizzare comodamente indumenti o accessori personali. La sua disposizione interna facilita il mantenimento di tutti i tuoi effetti in ordine e protetti durante le attività sportive o i viaggi.
- TASCA FRONTALE E TASCHE LATERALI PER UN'ORGANIZZAZIONE PIÙ FUNZIONALE Incorpora una pratica tasca frontale con chiusura a cerniera ideale per riporre telefono, portafoglio, chiavi, auricolari o piccoli accessori ad accesso rapido. Ha inoltre tasche laterali in rete perfette per una borraccia, un ombrello o accessori di uso frequente, offrendo un'organizzazione più comoda ed efficiente.
- MASSIMO COMFORT CON SPALLACCI ERGONOMICI E FASCIA PER TROLLEY Dotato di spallacci imbottiti e regolabili che si adattano comodamente alla schiena, offrendo grande comodità durante lunghi tragitti. Incorpora inoltre una fascia posteriore adattabile a un trolley per fissarlo facilmente alla valigia e viaggiare con maggiore comodità in aeroporti, stazioni o weekend fuori porta.
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- Taglia unica
In breve
Reebok Joumma Bags - Zaino con doppio scomparto, 30 x 48 x 15 cm, in poliestere, 21,6 l, colore: Grigio costa 19,06 € su Amazon.it, rispetto a 32,99 € di prezzo precedente (risparmio 13,93 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 11:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 37 recensioni.
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