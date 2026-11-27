DURACELL AA Batterie Alcaline Plus (Confezione da 30) 1.5V, LR06 | Fino al 150% di durata extra con Power Boost Actives - Affidabilità per i dispositivi di utilizzo quotidiano
4,7 su 5 su Amazon, 17.651 recensioni
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Caratteristiche
- PRESTAZIONI IDEALI: questa batteria Duracell AA è ideale per alimentare tutti i dispositivi di utilizzo quotidiano poiché vanta fino al 150% di durata extra grazie agli Attivi POWER BOOST**
- FORMULATE CON ATTIVI POWER BOOST: le batterie alcaline AA Duracell Plus contengono gli Attivi POWER BOOST brevettati da Duracell, una miscela esclusiva di litio e nichel che contribuisce a migliorare le prestazioni dei dispositivi
- La chiusura SUPERIORE IN NYLON DI ALTA QUALITÀ contribuisce a prevenire eventuali perdite dalle nostre batterie AA
- IMBALLAGGIO SENZA PLASTICA: RICICLABILI AL 100%
- DURATA: grazie alle nostre tecnologie, il funzionamento delle batterie non utilizzate è garantito fino a 10 anni nell'ambiente di stoccaggio***
- *Prestazioni di longevità in una fotocamera digitale rispetto alla durata media minima nel più recente test di applicazione ad alto consumo per le batterie IEC AA, I risultati possono variare in base al dispositivo o alle modalità di utilizzo (IEC sito web) ** Tecnologia proprietaria ***Garanzia commerciale
Dettagli
- Formato
- 30 Batterie
- Pezzi nella confezione
- 30
In breve
DURACELL AA Batterie Alcaline Plus (Confezione da 30) 1.5V, LR06 | Fino al 150% di durata extra con Power Boost Actives - Affidabilità per i dispositivi di utilizzo quotidiano costa 22,29 € su Amazon.it, rispetto a 27,99 € di prezzo precedente (risparmio 5,70 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 18:08; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 17.651 recensioni.
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