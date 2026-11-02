Rowenta Intense Comfort Aqua, Termoventilatore da Bagno, Silenzioso e Compatto, Riscaldamento Rapito, Potenza di 2400W, Sicuro e Potente, SO6550
4,4 su 5 su Amazon, 313 recensioni
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Caratteristiche
- RISCALDAMENTO POTENTE: Riscalda rapidamente ambienti fino a 40 m² con 2400 W di potenza e soli 29 dB(A) di rumorosità
- CONSUMO EFFICIENTE: Risparmia fino al 50% di energia grazie alla modalità ECO
- CON TRE MODALITÀ: Scegli tra le modalità ECO (1000 W), Intermedia (1400 W) e Turbo (2400 W) per un comfort su misura
- SICUREZZA IN BAGNO: Utilizzabile in bagno grazie al coperchio in plastica con certificazione IP21
- FACILE DA TRASPORTARE E RIPORRE: Intense Comfort Aqua ha una maniglia integrata e un design compatto per spostarlo e riporlo con facilità
- 15 ANNI DI RIPARABILITÀ: Intense Comfort Aqua può essere riparato nei nostri 6200 centri di riparazione internazionali, come parte del nostro impegno nel contribuire alla protezione dell'ambiente e alla riduzione degli sprechi
Dettagli
- Colore
- Noir
In breve
Rowenta Intense Comfort Aqua, Termoventilatore da Bagno, Silenzioso e Compatto, Riscaldamento Rapito, Potenza di 2400W, Sicuro e Potente, SO6550 costa 54,99 € su Amazon.it, rispetto a 74,99 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 11:05; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 313 recensioni.
Informativa sulle offerte
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