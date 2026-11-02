Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 48mm, 25 Giorni di Autonomia, Torcia | Display AMOLED in Zaffiro, Ghiera in Titanio, GPS Dual Band, Mappe Offline, 10 ATM, 180+ Modalità Sport per Android e iPhone
4,1 su 5 su Amazon, 1.170 recensioni
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Caratteristiche
- 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚: Il T-Rex 3 Pro è pronto a seguirti in ogni avventura, grazie al vetro in zaffiro ultra-resistente, al luminoso display AMOLED da 3000 nit e alla ghiera con pulsanti in titanio. Disponibile nei formati 48 mm o 44 mm per adattarsi al tuo stile.
- 𝐌𝐚𝐩𝐩𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨: Rimani sempre orientato con la ricerca POI offline, il ricalcolo automatico, la creazione di percorsi circolari e le mappe dettagliate da sci – il compagno outdoor ideale in ogni situazione.
- 𝐆𝐏𝐒 𝐚𝐢 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐥𝐥𝐢: Traccia ogni movimento con precisione, anche sotto edifici alti o fitte coperture alberate. Il supporto dual-band con sei sistemi satellitari garantisce connessioni rapide e affidabili, dalle escursioni più difficili alle corse trail più intense.
- 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐎𝐠𝐧𝐢 𝐀𝐯𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐚: Con oltre 180 modalità sportive, allenamento HYROX, resistenza all’acqua 10 ATM e certificazione subacquea fino a 45 m, l’Amazfit T-Rex 3 Pro è progettato per eccellere dal mare alle montagne.
- 𝐓𝐨𝐫𝐜𝐢𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐚: Resta visibile ovunque con la torcia integrata a due colori. Scegli tra la luce rossa soffusa per non disturbare, la luce bianca per una visione chiara o la modalità Turbo per la massima intensità. Il segnale SOS offre sicurezza aggiuntiva.
- 𝐅𝐢𝐧𝐨 𝐚 𝟑 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚: Un’autonomia eccezionale fino a 25 giorni, progettata per accompagnarti nelle tue avventure senza pensieri. Perfetta per trekking di più giorni o missioni in luoghi remoti.
- 𝐎𝐠𝐧𝐢 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚: Il sensore HybridTracker del T-Rex 3 Pro offre un monitoraggio preciso della frequenza cardiaca. Abbinato alla fascia Helio, diventa un sistema completo di allenamento e recupero 24/7, con dati sempre affidabili.
- 𝐒𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐨, 𝐎𝐯𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞: Effettua chiamate Bluetooth direttamente dal polso, rispondi ai messaggi con Zepp Flow senza usare le mani (necessario smartphone Android), ricevi notifiche di allenamento e molto altro grazie ad altoparlante e microfono integrati.
- 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐥𝐞𝐬𝐬: Paga senza rallentare. Con la tecnologia NFC, Zepp Pay ti permette di collegare fino a otto carte bancarie per pagamenti contactless sicuri e protetti direttamente dall’orologio.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 48mm
In breve
Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 48mm, 25 Giorni di Autonomia, Torcia | Display AMOLED in Zaffiro, Ghiera in Titanio, GPS Dual Band, Mappe Offline, 10 ATM, 180+ Modalità Sport per Android e iPhone costa 287,49 € su Amazon.it, rispetto a 399,90 € di prezzo precedente (risparmio 112,41 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 09:01; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 1.170 recensioni.
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