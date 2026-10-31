Pantene Pro-V Moisture Boost Heat & Glow Leave-In-Crema 135 ml. Protegge da umidità, crespo e calore. Con formula Pro-V attivata dal calore. Morbidezza e lucentezza duratura senza appesantire
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Caratteristiche
- CAPELLI IDRATATI E VISIBILMENTE SANI: La nostra crema leave-in si attiva con il calore per un trattamento ancora più efficace. Per capelli morbidi e lucenti di lunga durata
- Boost. Riscaldamento. GLOW: la nostra formula Pro-V attivata dal calore è stata sviluppata per tutti i tipi di capelli secchi, danneggiati e crespi ed è adatta anche per capelli ricci
- LA NOSTRA FORMULAZIONE PRO-V ATTIVATA DALLA CALORE: Questo prodotto dona ai capelli ancora più nutrienti idratanti quando viene attivato dal calore e li sigilla per prevenire la secchezza futura
- TECNOLOGIA MULTIFUNZIONE: Protezione dal calore fino a 230 °C, protezione dall'umidità, controllo del crespo, definizione dei ricci e riparazione dei danni
- DUE MODI DI APPLICAZIONE: Applicare 1-2 erogazioni sui capelli puliti e umidi e attivare con calore per una cura aggiuntiva O Applicare 1 erogazione sui capelli asciutti per domare l'effetto crespo
Dettagli
- Colore
- bianco
- Formato
- 135 ml (Confezione da 1)
In breve
Pantene Pro-V Moisture Boost Heat & Glow Leave-In-Crema 135 ml. Protegge da umidità, crespo e calore. Con formula Pro-V attivata dal calore. Morbidezza e lucentezza duratura senza appesantire costa 7,99 € su Amazon.it, rispetto a 12,85 € di prezzo precedente (risparmio 4,86 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 11:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 369 recensioni.
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