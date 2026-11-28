Nuovo Amazon Alexa Tablet 8, 4 GB di RAM, 64 GB, tablet compatto da 8,7″ con display brillante, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Turchese
3,7 su 5 su Amazon, 215 recensioni
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Caratteristiche
- Autonomia della batteria, velocità senza compromessi: fino a 14 ore di riproduzione video. Il chip octa-core con 4 GB di RAM assicura sempre le massime prestazioni. Doppi altoparlanti stereo, Wi-Fi 6, fotocamera posteriore da 8 MP e frontale da 5 MP.
- Leggero come un libro tascabile: sottile e compatto, con schermo vivido da 8,7 pollici, perfetto per leggere con una mano sola e pratico da portare ovunque.
- Bello da vedere, piacevole al tatto: design unibody in alluminio sottile, leggero e durevole.
- Più di un milione di app su Google Play: dai social media allo streaming, dal fitness alla finanza fino ai giochi, ritrova le app che già conosci e ami, e scoprine di nuove. Potrebbero essere necessari abbonamenti.
- Esperienza fluida fin dal primo accesso: le tue app Amazon sono subito pronte all’uso. Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Music, Amazon Luna, suggerimenti personalizzati e molto altro.
- Il tuo angolo dedicato alla lettura: la modalità Kindle senza distrazioni silenzia le notifiche, rende la lettura più confortevole per gli occhi, ottimizza la batteria per lunghe sessioni di lettura.
- Con conversazioni naturali, intelligenza personale e un'integrazione fluida tra i dispositivi, Alexa+ collabora con te, ragiona passo dopo passo e porta a termine le attività, ovunque tu sia.
- Di più con Prime: Alexa+ è inclusa nel tuo Amazon Alexa Tablet e disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’abbonamento Prime, a cui si aggiungono spedizioni rapide e gratuite, Prime Video, Amazon Music, spazio illimitato su Amazon Photos e tanto altro ancora.
Dettagli
- Colore
- Turchese
In breve
Nuovo Amazon Alexa Tablet 8, 4 GB di RAM, 64 GB, tablet compatto da 8,7″ con display brillante, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Turchese costa 114,99 € su Amazon.it, rispetto a 229,99 € di prezzo precedente (risparmio 115,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 08:47; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,7 su 5 con 215 recensioni.
Informativa sulle offerte
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