WOLFANG Lettore MP3 con Bluetooth 5.2, clip sportiva (Arancione) | formato mini, peso 28,3 g, radio FM HiF, registratore vocale, auricolari inclusi, Scheda SD non inclusa
4,1 su 5 su Amazon, 1.433 recensioni
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Caratteristiche
- 【Lettore MP3 Sportivo con Clip Portatile】Il lettore MP3 WOLFANG con clip sportiva è ideale per corsa, fitness, camminate e uso quotidiano. Si fissa facilmente a pantaloni, zaino o vestiti. Pesa solo 28g, estremamente leggero e quasi impercettibile.
- 【Bluetooth 5.2 con Spegnimento Automatico】Dotato di Bluetooth 5.2 per connessione stabile e basso consumo. Il lettore MP3 supporta solo connessioni con cuffie e altoparlanti Bluetooth. Se non connesso entro 5 minuti, Bluetooth si spegne automaticamente. Supporta MP3, APE, FLAC, WAV, DRM, ACELP.
- 【Suono HiFi Lossless】Chip audio integrato garantisce un suono HiFi fedele all’originale, con dettagli chiari ed esperienza d’ascolto immersiva per gli amanti della musica.
- 【Memoria Esterna TF Card Obbligatoria】Questo lettore MP3 richiede una scheda Micro SD/TF esterna per memorizzare e riprodurre brani. Consigliamo 16GB–64GB(Scheda SD non inclusa), il dispositivo visualizza fino a 4000 canzoni.
- 【Lettore MP3 Multifunzione】Radio FM, registrazione vocale, visualizzazione foto, contapassi, timer. Compatto e pratico, perfetto per studenti, sportivi e viaggi.
- Contenuto della confezione: 1× Lettore MP3, 1× Cuffie cablate, 1× Cavo di ricarica USB, 1× Manuale utente.Dimensioni: 5,9 × 3,8 × 1,8 cm, Peso: 28g. Avvertenza: Evitare l’uso di caricatori veloci. Utilizzare preferibilmente il cavo dati originale.
- 💁【 ASSISTENZA PROFESSIONALE DEL MARCHIO】WOLFANG offre 2 anni di manutenzione gratuita e un'assistenza completa per le questioni relative al prodotto.
Dettagli
- Colore
- Arancione
In breve
WOLFANG Lettore MP3 con Bluetooth 5.2, clip sportiva (Arancione) | formato mini, peso 28,3 g, radio FM HiF, registratore vocale, auricolari inclusi, Scheda SD non inclusa costa 21,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 8,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 19:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 1.433 recensioni.
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