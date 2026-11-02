HIGH POINT SPORTS Sedia da Campeggio Pieghevole, Set da 2 Pezzi, fino a 102 kg, Sedie Pieghevoli da Esterno, Sedie da Campeggio,Sedie da pesca con Braccioli (Verde)
4,5 su 5 su Amazon, 319 recensioni
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Caratteristiche
- Stabilità strutturale: questa sedia da campeggio ha rinforzi in plastica a forma di X nelle intersezioni delle gambe, che sono il nostro esclusivo brevetto, e guaine in plastica sui lati, che rendono la sedia più portante e stabile. Grazie alla robusta struttura in acciaio, questo comodo seggiolino da campeggio può sostenere fino a 102 kg ed è progettato per durare nel tempo. Puoi godertelo tutto l'anno all'aperto o nel tuo giardino
- Misure oversize: la sedia pieghevole offre un'ampia superficie di seduta realizzata in tessuto patchwork 600D, con un design bello ed elegante. Materiale di seduta di alta qualità, facile da pulire. L'ampia seduta e il sistema di supporto lombare offrono un comfort di lusso
- Robusto e durevole: i tubi del supporto della poltrona da campeggio sono verniciati per una migliore resistenza ai graffi e durata. La struttura e i materiali della sedia la rendono più durevole e resistente. Ideale come sedia per la pesca, sedia per la pesca del carp, sedia da esterno, ecc
- Spazio di archiviazione aggiuntivo: il bracciolo della sedia da esterno con un portabevande in rete, rende le mani libere. Grazie al design della borsa termica e al portabicchieri a rete, puoi rimanere fresco durante la calda estate. Tasca laterale per cellulare, rivista o mappa
- Portatile, pieghevole e comoda: la sedia da campeggio pieghevole è facile da montare e ripiegare in pochi secondi. Può essere in una dimensione di 92 x 12 x 14 cm. Ideale per la casa, il campeggio o i viaggi. Inoltre abbiamo anche una custodia per facilitare la conservazione
Dettagli
- Colore
- Verde
- Formato
- X-Large
In breve
HIGH POINT SPORTS Sedia da Campeggio Pieghevole, Set da 2 Pezzi, fino a 102 kg, Sedie Pieghevoli da Esterno, Sedie da Campeggio,Sedie da pesca con Braccioli (Verde) costa 34,28 € su Amazon.it, rispetto a 54,99 € di prezzo precedente (risparmio 20,71 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 10:28; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 319 recensioni.
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