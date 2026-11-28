LEGO Speed Champions Auto da corsa Audi Revolut F1 Team R26 77259 | Giochi per bambini da 10 anni, modello di macchina giocattolo da collezione con minifigure del pilota, idea regalo, 216 pezzi
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Caratteristiche
- MACCHINA GIOCATTOLO DA COSTRUIRE: il modello LEGO Speed Champions di Auto da Corsa Audi Revolut F1 Team R26 è un gioco per bambini e bambine da 10 anni, che permette di ricreare tutta l'azione delle gare di Formula 1
- AUTO LEGO AUDI F1: il veicolo giocattolo è una replica della monoposto che si unirà alla griglia di partenza nel 2026, con alettone posteriore, loghi degli sponsor, sospensioni anteriori e pneumatici con scritta “Pirelli”, come la versione reale
- MINIFIGURE DI PILOTA: include la minifigure del pilota con casco e tuta Audi, da posizionare all’interno del cockpit del modellino di macchina LEGO da Formula 1
- DA ESPORRE NELLA CAMERETTA: al termine delle corse i giovani piloti possono mettere in mostra con orgoglio il veicolo LEGO come decorazione della camera da letto
- REGALO A TEMA FORMULA 1: un'avvincente idea regalo di compleanno per bambini e bambine, ragazzi e ragazze amanti dei set LEGO da collezione, e per gli adulti appassionati di corse sportive e di gadget della F1
- AUTO ICONICHE PER IL GIOCO E L’ESPOSIZIONE: questo kit di modellismo può essere aggiunto agli altri iconici veicoli della gamma LEGO F1 (disponibili separatamente), per creare un grande garage di macchine sportive
Dettagli
- Colore
- Multicolor
In breve
LEGO Speed Champions Auto da corsa Audi Revolut F1 Team R26 77259 | Giochi per bambini da 10 anni, modello di macchina giocattolo da collezione con minifigure del pilota, idea regalo, 216 pezzi costa 19,59 € su Amazon.it, rispetto a 27,99 € di prezzo precedente (risparmio 8,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 13:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 947 recensioni.
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