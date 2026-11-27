LEGO Bluey: Famiglia Bluey in Mattoncini 11217 | Giochi didattici per bambini e bambine da 5 anni, 4 personaggi con diverse espressioni, regalo di compleanno, 466 pezzi
4,7 su 5 su Amazon, 85 recensioni
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Caratteristiche
- ACTION FIGURE GIOCATTOLO DI BLUEY: il gioco didattico per bambine e bambini da 5 anni in su Famiglia di Bluey in Mattoncini LEGO consente di costruire i membri di casa Heeler, protagonisti dello show TV
- 4 GRANDI FIGURE: costruisci i personaggi di Bluey, Bingo, Mamma e Papà, ognuno con spazio interno per riporre oggetti, e personalizza le espressioni del loro viso con sopracciglia regolabili e occhi e musi intercambiabili
- GIOCO DIDATTICO PER LA CRESCITA: grazie alle braccia, alle mani e alle code snodabili, i piccoli sviluppano la propria motricità fine e le abilità complesse mentre giocano
- ACCESSORI FAMILIARI: sono inclusi vari oggetti, tra cui: un bassotto, un falò, un marshmallow, una macchina fotografica, un’anguria, uno xilofono, del succo di frutta, degli asparagi, l’Unicorse e un gelato
- REGALO BLUEY PER I FAN: un divertente gioco educativo pensato come idea regalo di compleanno per bambine e bambini appassionati della serie, e per tutti gli amanti dei set LEGO Bluey
- UN DIVERTENTE MODO DI CREARE: l’app LEGO Builder guida i piccoli lungo un processo di costruzione intuitivo, con strumenti digitali per ingrandire e per ruotare i modellini in 3D durante il montaggio
Dettagli
- Colore
- Multicolor
In breve
LEGO Bluey: Famiglia Bluey in Mattoncini 11217 | Giochi didattici per bambini e bambine da 5 anni, 4 personaggi con diverse espressioni, regalo di compleanno, 466 pezzi costa 52,49 € su Amazon.it, rispetto a 69,99 € di prezzo precedente (risparmio 17,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 16:15; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 85 recensioni.
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