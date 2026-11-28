Amazon Essentials Giacca Utility in Denim Vestibilità Comoda con Cerniera Uomo, Blu Marino Scuro, L
4,5 su 5 su Amazon, 131 recensioni
-56% 17,05 €
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38,81 €, risparmi 21,76 €
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Caratteristiche
- VESTIBILITÀ COMODA: vestibilità rilassata su fianchi, cosce e gambe. Si appoggiano sotto il punto vita naturale
- DENIM DI COTONE: Il classico denim in 100% cotone offre un look autentico con un comfort intramontabile
- JEANS WORKWEAR: struttura robusta con funzionalità moderne. Pratiche tasche multiuso e struttura resistente per lavorare o giocare
- DETTAGLI: chiusura con zip e a bottone con gambo. Tasche frontali oblique, tasche posteriori applicate, taschino e tasca cargo/utility aggiuntiva abbastanza capiente da contenere il telefono. I punti di fermatura agli angoli delle tasche e i rivetti sul taschino garantiscono una maggiore robustezza
Dettagli
- Colore
- Blu Marino Scuro
- Formato
- L
In breve
Amazon Essentials Giacca Utility in Denim Vestibilità Comoda con Cerniera Uomo, Blu Marino Scuro, L costa 17,05 € su Amazon.it, rispetto a 38,81 € di prezzo precedente (risparmio 21,76 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 09:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 131 recensioni.
Informativa sulle offerte
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