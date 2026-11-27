Lagostina Salvia, Set di Padelle e Pentole Antiaderenti, 12 Pezzi | Corpo in Alluminio 100% Riciclato, Rivestimento Mineralia, Indicatore di Calore Thermo-Signal, Manico Rivettato, Induzione
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Caratteristiche
- PADELLE SALVIA: Grazie al rivestimento antiaderente a lunga durata Mineralia, la linea Salvia di Lagostina ti permette di cucinare con facilità e senza grassi, garantendo ottime prestazioni antiaderenti e una pulizia facile
- SET DA 12 PEZZI: Include 2 padelle antiaderenti (20-24 cm), 1 wok con coperchio (28 cm), 1 casseruola fonda a manico lungo con coperchio (16 cm), 1 casseruola fonda a 2 maniglie con coperchio (20 cm) e 4 proteggi padelle
- INDICATORE DI CALORE THERMO-SIGNAL: Diventa completamente rosso quando raggiunge la temperatura giusta per iniziare la cottura permettendo una rosolatura impeccabile
- MANICO RIVETTATO: Manici rivettati e colorati per assicurare una presa comoda e sicura, senza rinunciare a un design moderno; un pratico foro in fondo al manico permette di appendere facilmente le padelle.
- ADATTO A TUTTE LE FONTI DI CALORE: Compatibile con piani cottura a gas, elettrici, in vetroceramica e a induzione
- IN ALLUMINIO RICICLATO: Corpo realizzato in alluminio 100% riciclato
- PULIZIA FACILE: Rivestimento antiaderente per una pulizia facile, ogni giorno
Dettagli
- Colore
- Salvia
- Formato
- 16/20/24/28 cm
In breve
Lagostina Salvia, Set di Padelle e Pentole Antiaderenti, 12 Pezzi | Corpo in Alluminio 100% Riciclato, Rivestimento Mineralia, Indicatore di Calore Thermo-Signal, Manico Rivettato, Induzione costa 99,99 € su Amazon.it, rispetto a 159,99 € di prezzo precedente (risparmio 60,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 18:18; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 105 recensioni.
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