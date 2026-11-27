Surfola Telecamera WiFi da Interno 1080P, per Animali, Audio Bidirezionale | WiFi a 2,4 GHz, audio bidirezionale, rilevamento movimenti e suoni, rotazione manuale, microSD non inclusa, cloud opzionale
4,4 su 5 su Amazon, 192 recensioni
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Caratteristiche
- 🔭【1080P FHD & Visione Notturna】 Monitora la tua casa con questa telecamera di sorveglianza Full HD. I LED IR catturano ogni dettaglio al buio per una sicurezza domestica h24. Protezione totale per bambini e animali con questa camera indoor.
- ⚙️【Configurazione App – Nessun Abbonamento】 Semplicità plug-and-play. Non è richiesto alcun abbonamento Cloud o canone mensile per vedere le immagini o usare lo storage locale. Una soluzione di cctv camera indipendente ed efficace.
- 🚨【Rilevamento AI & Avvisi Smartphone】 La nostra security camera distingue i movimenti umani dai rumori, ideale come baby monitor o telecamera per cani. Ricevi notifiche push per reagire subito a ciò che conta.
- ↪️【Rotazione 360° & Installazione Facile】 Questa mini camera wireless ha una lente rotante a 360°. Installa il tuo sistema di monitoraggio casa in pochi minuti con adesivi o supporti a muro, senza bisogno di tecnici.
- 🔊【Audio a 2 Vie & Casa Intelligente】 Microfono e altoparlante integrati per parlare con i tuoi cari, ottimi come camera gatti. Compatibile con Alexa e Google Home per visualizzare il feed video tramite comandi vocali.
- 🔒【Privacy Criptata & Doppio Storage】 Questa indoor camera usa tecnologie di crittografia avanzate. Scegli tra scheda Micro SD (fino a 128 GB) o Cloud. L'accesso ai dati è riservato solo agli utenti autorizzati tramite App.
Dettagli
- Colore
- 1
In breve
Surfola Telecamera WiFi da Interno 1080P, per Animali, Audio Bidirezionale | WiFi a 2,4 GHz, audio bidirezionale, rilevamento movimenti e suoni, rotazione manuale, microSD non inclusa, cloud opzionale costa 10,39 € su Amazon.it, rispetto a 17,99 € di prezzo precedente (risparmio 7,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 17:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 192 recensioni.
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