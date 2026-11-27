Samsung Galaxy Tab A11+, Wi-Fi, 8GB RAM, 256GB | Tablet Android, 11" 90Hz Dispaly, Silver [Versione italiana]
4,7 su 5 su Amazon, 571 recensioni
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Caratteristiche
- MODERNO, ELEGANTE, POTENTE: Il Galaxy Tab A11+ vanta una CPU e una GPU potenziate per prestazioni sempre ottimali; Che sia per lavoro o per svago, potrai godere di un utilizzo senza interruzioni; Con design premium, sottile e pulito¹ ² ³
- PARLA CON GEMINI LIVE: Condividi la tua fotocamera con Gemini per ottenere aiuto su ciò che vedi; Tenendo premuto il pulsante laterale puoi condividere lo schermo o la fotocamera con Google Gemini e ottenere le risposte di cui hai bisogno⁴
- ARCHIVIA DI PIÙ E GIOCA PIÙ A LUNGO: Archivia file di grandi dimensioni e fai multitasking senza interruzioni con fino a 8GB di memoria e 128GB di spazio di archiviazione; Con la ricarica Super Veloce da 25W, ottieni un utilizzo comodo e prolungato⁵ ⁶ ⁷
- CONNESSIONI CHIARE: Ottimizza il tuo intrattenimento con il display fluido e l'elevata frequenza di aggiornamento a 90Hz; Ottieni videochiamate più nitide con la fotocamera frontale da 5MP e apprezza ogni sorriso con dettagli realistici¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷
- UN'ESPERIENZA IMMERSIVA: Galaxy Tab A11+ è dotato di altoparlanti Quad ingegnerizzati da Dolby; Goditi il tuo intrattenimento preferito con il suono 3D o collega le cuffie cablate al jack audio da 3,5 mm e goditi i tuoi contenuti¹⁸ ¹⁹
Dettagli
- Colore
- Silver
- Formato
- 256 GB
In breve
Samsung Galaxy Tab A11+, Wi-Fi, 8GB RAM, 256GB | Tablet Android, 11" 90Hz Dispaly, Silver [Versione italiana] costa 299,00 € su Amazon.it, rispetto a 409,00 € di prezzo precedente (risparmio 110,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 15:03; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 571 recensioni.
Informativa sulle offerte
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