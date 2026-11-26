Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, 1 Testina di Ricambio, Custodia, Nero | 1 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia Viaggio + 1 Dentifrico Advanced Prevenzione Tartaro
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Caratteristiche
- DENTI 100% PIÙ PULITI rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Tecnologia iO di Oral-B: EFFICACE SULLA PLACCA, DELICATO SULLE GENGIVE
- PROGETTATO PER PASSARE ALL'ELETTRICO CON FACILITÀ. Basta un semplice per scegliere tra 3 livelli di intensità, spazzolamento silenzioso e batteria a lunga durata
- Proteggi le tue gengive con il SENSORE DI PRESSIONE AUTOMATICO che rallenta la velocità e ti avvisa con una spia rossa quando spazzoli i denti con troppa forza
- SCEGLI IN MODO FACILE LA TUA PULIZIA PERFETTA con 3 LIVELLI DI INTENSITÀ SILENZIOSI: Super Delicata, Delicata, Pulizia Quotidiana
- TIMER DI 2 MINUTI, COME CONSIGLIATO DAL DENTISTA, che ti avvisa ogni 30 secondi per cambiare la zona di spazzolamento
Dettagli
- Colore
- Nero
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, 1 Testina di Ricambio, Custodia, Nero | 1 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia Viaggio + 1 Dentifrico Advanced Prevenzione Tartaro costa 39,99 € su Amazon.it, rispetto a 129,99 € di prezzo precedente (risparmio 90,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 14:44; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 335 recensioni.
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