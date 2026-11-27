ECOVACS O1200 LiDAR PRO Robot Tagliaerba Senza Filo Perimetrale Care Kit | Dual-LiDAR 360°, Mappatura Automatica, Tagliabordi TruEdge Integrato ed Evitamento Ostacoli AI 3D
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Caratteristiche
- 【Navigazione intelligente per una falciatura più sicura 】HoloScope 360, il pionieristico sistema di navigazione Dual-LiDAR, dispone di un modulo LiDAR a 360° e di una videocamera IA per creare automaticamente una mappa 3D dettagliata del prato, garantendo precisione di navigazione con margine di errore di 2 cm, anche di notte. Indipendentemente dalle condizioni del prato, offre prestazioni di falciatura sempre stabili e precise.
- 【Falciatura automatizzata】GOAT O1200 LiDAR PRO rileva e ricorda automaticamente tutti i tipi di confini, eliminando la necessità di impostare altri confini o stazioni RTK di riferimento. Offre una potenza di taglio superiore del 150% per risultati professionali e uniformi, mentre il controllo tramite app consente di eseguire controlli manuali della falciatura o verifiche del prato a distanza.
- 【Rifinitura dei bordi totalmente automatizzata tramite IA 】GOAT O1200 LiDAR PRO con tagliabordi TruEdge si adatta facilmente a qualsiasi layout di giardino, gestendo con precisione bordi dritti, curve e angoli. Rileva automaticamente oltre 200 tipi di ostacoli, inclusi i ricci, falciando l'erba con precisione intorno a oggetti statici come i ceppi d'albero, e fermandosi invece all'istante in presenza di ostacoli in movimento, garantendo la sicurezza di persone e animali domestici.
- 【Falciatura personalizzabile】L'altezza di taglio è regolabile da 3 a 8 cm con incrementi di 1 cm in base ai diversi tipi di erba per mantenere prati rigogliosi e ben curati. Un editor delle mappe di facile uso consente di aggiungere, unire, dividere e cancellare aree in base alle proprie preferenze. Permette anche di pianificare gli orari e la frequenza della falciatura per aree specifiche in base ai programmi personali.
- 【Eccezionale capacità di superare pendenze e barriere】Gestisce terreni impegnativi grazie alla capacità di superare pendenze del 45% e barriere fino a 3 cm. Il design super sottile, unito al riconoscimento intelligente dei bordi, consente al tosaerba di spostarsi facilmente in percorsi stretti fino a 0,8 m, senza richiedere alcun intervento manuale.
- 【Pianificazione ottimizzata dei percorsi per prestazioni insuperabili】 GOAT O1200 LiDAR PRO, basato su tecnologia di deep learning dell'IA e algoritmi avanzati di pianificazione dei percorsi, distingue in modo intelligente le aree erbose e non erbose in tempo reale. Crea automaticamente i percorsi di falciatura più efficienti, anche su curve, pendenze o percorsi stretti, riducendo al minimo l'erba non tagliata e mantenendo una distanza di sicurezza intorno agli ostacoli.
- 【Più parti di ricambio per una durata prolungata】La versione GOAT O1200 LiDAR PRO del kit di manutenzione include 24 lame extra, filo del tagliabordi (4) + vite (4), copertura per filo del tagliabordi (1) + vite (1) per prestazioni migliori. Per ottenere una falciatura stabile e di lunga durata con il minimo sforzo.
Dettagli
- Colore
- Weiß
In breve
ECOVACS O1200 LiDAR PRO Robot Tagliaerba Senza Filo Perimetrale Care Kit | Dual-LiDAR 360°, Mappatura Automatica, Tagliabordi TruEdge Integrato ed Evitamento Ostacoli AI 3D costa 749,00 € su Amazon.it, rispetto a 1.049,00 € di prezzo precedente (risparmio 300,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 16:15; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,8 su 5 con 145 recensioni.
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