ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO Robot Tagliaerba senza Filo Perimetrale 1600m² | Dual-LiDAR 360°, Tagliabordi TruEdge, 400 M²/H, Ricarica Rapida ed Evitamento Ostacoli AI 3D
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Caratteristiche
- 【Visione più nitida e navigazione più intelligente per una falciatura più sicura】 Grazie alla tecnologia Dual-LiDAR e alla visione IA, GOAT A1600 LiDAR PRO crea una mappa olografica precisa, garantendo una navigazione stabile e precisa con un margine di errore di 2 cm, anche di notte. Funziona perfettamente senza subire l'influenza di fattori ambientali come ombre o tetti.
- 【Falciatura automatizzata】Si avvia in soli 15 minuti. GOAT A1600 LiDAR PRO è in grado di rilevare e ricordare ogni tipo di confine. Una volta registrata un'area, non sarà necessario impostare confini o una stazione RTK di riferimento. Basta premere il pulsante di avvio e lasciare che la mappatura automatica pensi al resto. Il controllo tramite app può essere utilizzato anche per la falciatura manuale o semplicemente per verificare le condizioni del prato da remoto.
- 【Il tagliabordi TruEdge ridefinisce la perfezione】Il tagliabordi TruEdge utilizza stringhe flessibili che ruotano ad alta velocità e garantiscono massima precisione nel taglio senza lasciare erba non tagliata, superando anche le sfide più difficili nella rifinitura dei bordi. Per proteggere ciò che conta di più, il modello A1600 LiDAR PRO, dotato di visione IA e tecnologia 3D-ToF LiDAR, è in grado di rilevare ed evitare con precisione oltre 200 tipi di ostacoli, inclusi i ricci, e di muoversi stabilmente a una distanza di soli 5 cm.
- 【Straordinaria efficienza di falciatura】La piattaforma superiore ad alta potenza da 32 V è dotata di un sistema a doppia lama leader del settore che garantisce uniformità. Unito a una velocità di movimento di 0,7 metri al secondo, offre un'efficienza di falciatura triplicata, una potenza di taglio superiore dell'80% e una velocità di rotazione più rapida del 33%, raggiungendo l'elevata efficienza di taglio di 400 ㎡ all'ora.
- 【Eccezionale capacità di superare pendenze e barriere】Conquista qualsiasi terreno difficile grazie alla capacità di superare pendenze del 50% con una piattaforma dinamica da 32 V. Niente più zone difficili da raggiungere: scopri la cura completa del prato superando ogni barriera fino a 4 cm. Grazie ad algoritmi avanzati, il nuovo sistema efficiente di pianificazione dei percorsi di GOAT mappa automaticamente i percorsi di falciatura più efficienti, anche lungo bordi curvi o inclinati, strisce strette o aree con ostacoli fissi.
- 【Falciatura personalizzabile】L'altezza di taglio è regolabile da 3 a 9 cm con incrementi di 1 cm, grazie a un semplice tocco nell'app sul telefono. Un editor delle mappe di facile uso consente di aggiungere, unire, dividere e cancellare aree in base alle proprie preferenze. Permette anche di pianificare gli orari e la frequenza della falciatura per aree specifiche in base ai programmi personali.
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO Robot Tagliaerba senza Filo Perimetrale 1600m² | Dual-LiDAR 360°, Tagliabordi TruEdge, 400 M²/H, Ricarica Rapida ed Evitamento Ostacoli AI 3D costa 799,00 € su Amazon.it, rispetto a 1.499,00 € di prezzo precedente (risparmio 700,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 15:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 114 recensioni.
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