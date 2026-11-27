Blink Videocitofono 2K+ a pile (ultimo modello), Vista a figura intera, 2K, IP65, Pile di lunga durata, Modulo di sincronizzazione di base richiesto (non incluso) – Supplementare
4 su 5 su Amazon, 794 recensioni
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Caratteristiche
- IN BREVE: il Videocitofono 2K+ a pile Blink offre una qualità video più nitida, un ampio campo visivo, un audio migliore e avvisi intelligenti per ciò che conta. Progettato per qualsiasi abitazione, si installa in pochi minuti.
- NITIDEZZA VIDEO 2K: dalle trame sottili ai bordi definiti, ogni fotogramma rivela dettagli ricchi e colori ottimizzati.
- VEDI DI PIÙ ALLA TUA PORTA: con la visione 2K a figura intera, acquisisci immagini di ogni tipo, dai volti degli amici in alto alle consegne in basso.
- PARLA COME SE FOSSI LÌ: parla in modo chiaro e naturale con i visitatori grazie all'audio bidirezionale con cancellazione del rumore.
- ALIMENTAZIONE AFFIDABILE: usa le tre pile AA al litio Energizer (incluse) per mesi e mesi di autonomia e protezione, per una sicurezza affidabile e senza interventi di manutenzione frequenti.
- FACILE DA INSTALLARE: configura il videocitofono a pile in pochi minuti e posizionalo dove serve, rendendolo la soluzione di sicurezza senza fili perfetta per qualsiasi abitazione.
- VEDI COLORI REALI ANCHE CON SCARSA LUCE: la visione notturna mantiene i colori più a lungo e passa automaticamente a un bianco e nero nitido al buio.
- AVVISI IMPORTANTI: con il rilevamento di persone, ricevi notifiche attivate dal movimento quando viene rilevata una persona, assicurandoti di ricevere solo le notifiche relative alle attività che desideri conoscere.
- RESISTENTE ALLE INTEMPERIE: il dispositivo resiste a pioggia, polvere e condizioni avverse grazie al design resistente alle intemperie con protezione IP65.
- CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: include un Videocitofono 2K+ a pile Blink con tre pile al litio AA Energizer e un kit di montaggio (completo di viti e tasselli). Occorre un modulo di sincronizzazione (non incluso, venduto separatamente).
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
Blink Videocitofono 2K+ a pile (ultimo modello), Vista a figura intera, 2K, IP65, Pile di lunga durata, Modulo di sincronizzazione di base richiesto (non incluso) – Supplementare costa 29,99 € su Amazon.it, rispetto a 69,99 € di prezzo precedente (risparmio 40,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 17:16; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 794 recensioni.
Informativa sulle offerte
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