BarberBoss Piastra professionale per capelli in ceramica con piastre mobili, tecnologia ionica e cheratina per tutti i tipi di capelli, piastra per capelli lisci (QR-8411, viola)
-20% 11,48 €
Prima
14,30 €, risparmi 2,82 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Styling rapido con controllo della temperatura LED regolabile: questa piastra per capelli è progettata per uno styling efficiente e dispone di 14 livelli di temperatura per capelli fini, normali e spessi. Raggiunge rapidamente i 180 °C e fornisce un chiaro display a LED e un segnale acustico per un controllo sicuro della temperatura.
- Piastra in ceramica arricchita con cheratina con piastre mobili: le piastre mobili in ceramica della piastra per capelli BARBERBOSS sono arricchite con cheratina per garantire una distribuzione uniforme del calore e un contatto ottimale con i capelli. Il risultato: capelli lisci con meno crespo e migliore scorrevolezza.
- Tecnologia agli ioni negativi per capelli lisci e senza crespo: la tecnologia agli ioni negativi riduce la carica statica e doma l'effetto crespo e i peli sporgenti. I capelli sembrano più lisci, lucidi e facili da acconciare durante lo styling.
- Lisciatura senza sforzo per tutti i tipi di capelli: la superficie piatta e raffinata scorre delicatamente attraverso i capelli per ottenere risultati uniformi e lisci con meno tiri. Adatto per capelli lisci, ondulati, ricci e strutturati.
- Funzionalità di sicurezza integrate per uno styling senza preoccupazioni: questa piastra per capelli professionale è dotata di protezione contro il surriscaldamento, spegnimento automatico dopo 30 minuti e un tappo a vite che lo mantiene al sicuro quando si raffredda o si ripone.
- Design da viaggio con doppia tensione (100-240 V): perfetto per la casa o in viaggio. Grazie alla tensione universale, lo styling è facile anche in viaggio. Il design compatto e chiudibile a chiave si adatta facilmente al bagaglio o alla custodia.
Dettagli
- Colore
- Lilla
- Formato
- 8.5 cm x 33 cm
In breve
BarberBoss Piastra professionale per capelli in ceramica con piastre mobili, tecnologia ionica e cheratina per tutti i tipi di capelli, piastra per capelli lisci (QR-8411, viola) costa 11,48 € su Amazon.it, rispetto a 14,30 € di prezzo precedente (risparmio 2,82 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 12:50; può variare dopo la pubblicazione.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.