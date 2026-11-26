Apple AirTag in confezione da 4 (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad
4,7 su 5 su Amazon, 2.762 recensioni
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Caratteristiche
- TROVA LE TUE COSE CON L’APP DOV’È – AirTag (2ª generazione) ti aiuta a non perdere le cose a cui tieni di più. Aggancialo agli oggetti per ritrovarli più facilmente con l’app Dov’è.
- FUNZIONE “POSIZIONE PRECISA” MIGLIORATA SU IPHONE E APPLE WATCH – Ti fa trovare l’oggetto che hai smarrito con indicazioni dettagliate su iPhone e ora anche su Apple Watch.*
- ALTOPARLANTE PIÙ POTENTE – Grazie al volume aumentato del 50% e a un nuovo suono riconoscibile, sentire l’AirTag e ritrovare le tue cose è ancora più facile.*
- RAGGIO PIÙ AMPIO — Grazie a chip Ultra Wideband e Bluetooth evoluti, puoi trovare i tuoi oggetti da ancora più lontano.*
- POSIZIONE CONDIVISA — Se perdi qualcosa di importante, puoi condividere temporaneamente la posizione dell’AirTag in tutta sicurezza con contatti di fiducia, terze parti o più di 50 compagnie aeree partner.
Dettagli
- Colore
- bianco
- Formato
- Pack de 4
In breve
Apple AirTag in confezione da 4 (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad costa 89,00 € su Amazon.it, rispetto a 119,00 € di prezzo precedente (risparmio 30,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 15:30; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 2.762 recensioni.
Informativa sulle offerte
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