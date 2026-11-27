Coccolino Ammorbidente Concentrato Delicato e Soffice Nuvola di cotone, Ammorbidente Lavatrice Dermatologicamente Testato, Freschezza Lunga Durata, 45 Lavaggi, 8 x 952 ml
4,5 su 5 su Amazon, 2 recensioni
-40% 23,92 €
Prima
39,92 €, risparmi 16,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- COCCOLINO AMMORBIDENTE CONCENTRATO DELICATO E SOFFICE NUVOLA DI COTONE: Formula dermatologicamente testata e fragranza delicata, ideale sui capi di tutta la famiglia
- Coccolino Delicato & Soffice è accuratamente pensato per donare ai tuoi capi una delicata freschezza e una morbidezza tutta da abbracciare
- FORMATO: Bottiglia da 952 ml di ammorbidente concentrato, fino a 45 lavaggi per bucato morbido, fresco e con una delicata profumazione, ideale per il bucato di tutta la famiglia
- BOTTIGLIA SOSTENIBILE: 100% riciclabile, efficace anche nei cicli brevi e a freddo
- COCCOLINO: Coccolino si prende cura dei tuoi vestiti da più di 50 anni, donando freschezza e profumo al tuo bucato
- Per un'extra freschezza a lungo provalo con Coccolino Profumo per Bucato Elixir, scegli il tuo preferito
Dettagli
- Formato
- 952 ml (Confezione da 8)
- Pezzi nella confezione
- 8
In breve
Coccolino Ammorbidente Concentrato Delicato e Soffice Nuvola di cotone, Ammorbidente Lavatrice Dermatologicamente Testato, Freschezza Lunga Durata, 45 Lavaggi, 8 x 952 ml costa 23,92 € su Amazon.it, rispetto a 39,92 € di prezzo precedente (risparmio 16,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 15:28; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 2 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.