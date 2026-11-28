Videocamera esterna 2K+ Blink con Modulo di sincronizzazione di base, videocamera Mini 2K+ Blink incluso
4,6 su 5 su Amazon, 3 recensioni
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Caratteristiche
- COMPLETA SICUREZZA 2K, PER INTERNI ED ESTERNI — Acquista gratuitamente la Videocamera esterna 2K+ Blink, senza fili, e la Videocamera interna Mini 2K+ con alimentazione plug-in. Il video 2K nitido su entrambi i dispositivi: monitora tutta la casa dall'app Blink.
- € 0 PER LA VIDEOCAMERA INTERNA MINI 2K+ — Il pacchetto include una Videocamera Mini 2K+ Blink senza costi aggiuntivi. Goditi la risoluzione video 2K con zoom 4x, la visione notturna a colori con faretto a LED integrato e la protezione degli interni sempre attiva.
- NITIDEZZA VIDEO 2K SU ENTRAMBI I DISPOSITIVI — Scopri di più di ciò che conta con una risoluzione 2K più nitida. La Videocamera esterna 2K+ offre una visione a colori in ambienti esterni con scarsa illuminazione; la Videocamera Mini 2K+ utilizza il faretto a LED integrato per visione notturna dai colori vividi in ambienti interni.
- AUDIO BIDIREZIONALE CON CANCELLAZIONE DEL RUMORE — Goditi conversazioni chiare e dal suono naturale su entrambi i dispositivi. Che si tratti di controllare i tuoi animali domestici in casa o di parlare con un visitatore all'esterno, la cancellazione del rumore ti consente di seguire ogni interazione come se fossi lì.
- ZOOM 4X SU ENTRAMBE LE VIDEOCAMERE — Dai un'occhiata più da vicino quando ne hai bisogno. Verifica i dettagli della consegna dei pacchi all'esterno, controlla i tuoi animali domestici dentro casa o identifica i visitatori, senza perdere dettagli visivi cruciali.
- PILE A LUNGA DURATA PER ESTERNI, SEMPRE ACCESA PER INTERNI — La Videocamera esterna 2K+ funziona con pile al litio AA Energizer incluse fino a due anni senza bisogno di cablaggio. La Videocamera Mini 2K+ si collega semplicemente alla presa per una copertura interna continua.
- PROTEZIONE SMART — Con un piano d'abbonamento Blink opzionale (venduto separatamente), ricevi notifiche basate sull'intelligenza artificiale per il rilevamento di persone e veicoli su entrambe le videocamere: ricevi avvisi solo per i movimenti più importanti.
- UTILIZZA COME UN CAMPANELLO — Abbina la Videocamera Mini 2K+ a un Videocitofono Blink (venduto separatamente) e funziona come un campanello con alimentazione plug-in. Ricevi avvisi in tempo reale all'interno della tua abitazione quando qualcuno è alla porta.
- Per le offerte in bundle, lo sconto verrà applicato a entrambi gli articoli al momento del pagamento.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 3 Videocamere
In breve
Videocamera esterna 2K+ Blink con Modulo di sincronizzazione di base, videocamera Mini 2K+ Blink incluso costa 86,99 € su Amazon.it, rispetto a 294,98 € di prezzo precedente (risparmio 207,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 08:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 3 recensioni.
Informativa sulle offerte
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I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.