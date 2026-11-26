Oral-B Testine di Ricambio Pro Precision Clean, Bianche, 16 Ricambi | 16 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Autentiche, Delicato su Denti e Gengive
4,7 su 5 su Amazon, 339 recensioni
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Caratteristiche
- Consegna facile: 16 testine di ricambio Oral-B Pro Precision Clean in scatola di cartone con dimensioni adatte alla buca delle lettere
- Rimuove fino al 100% in più di placca per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale
- Solo le testine Oral-B originali sono dotate di setole a X in grado di arrivare nelle aree difficili da raggiungere per una pulizia accurata
- La testina Oral-B Precision Clean offre 3 tipi di setole per una pulizia precisa
- Compatibile con tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, tranne iO e Pulsonic
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 16 Testine
In breve
Oral-B Testine di Ricambio Pro Precision Clean, Bianche, 16 Ricambi | 16 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Autentiche, Delicato su Denti e Gengive costa 29,99 € su Amazon.it, rispetto a 69,99 € di prezzo precedente (risparmio 40,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 16:01; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 339 recensioni.
Informativa sulle offerte
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