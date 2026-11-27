Anker Nano caricatore iPhone da 45W con Smart Display | USB C, rapida, riconoscimento intelligente, modalità Care, design compatto, per iPhone 17/16/15, iPad, MacBook e Apple Watch
4,8 su 5 su Amazon, 4.184 recensioni
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Caratteristiche
- Riconoscimento intelligente iPhone con modalità Care: Riconosce automaticamente i modelli di iPhone supportati e regola la ricarica per un'erogazione più sicura e intelligente. Compatibile solo con iPhone serie 17 / 16 / 15 (escluso iPhone 17e), iPad Pro 11" (2024 / 2023 / 2021 / 2020), iPad Pro 12,9" (2022 / 2021 / 2020) e iPad Pro 13" (2024).
- Ricarica rapida fino a 45W con regolazione intelligente della potenza: Fornisce fino a 45W adattando automaticamente la potenza al livello della batteria. Ricarica iPhone 17 Pro fino al 50% in circa 20 minuti. (Nota: dati basati su test interni. Le prestazioni possono variare.)
- Comandi Smart Play: Tocca una volta per visualizzare lo stato di ricarica in tempo reale, due volte per cambiare modalità e tieni premuto per 2 secondi per ruotare lo schermo. Dopo 1 minuto di inattività, il display si spegne automaticamente. Il display ruota solo di 180°, non di 90°.
- Maggiore durata della batteria: Rispetto ai caricatori standard da 45W, la modalità Care riduce la temperatura fino a 5°C, ideale per la ricarica notturna.
- Formato compatto e tascabile: Circa il 47% più piccolo e il 36% più leggero rispetto a un caricatore standard da 30W.
- Contenuto della confezione: Anker Nano Caricatore (45W, Smart Display), manuale utente, garanzia di 18 mesi e assistenza clienti.
- Nota: Questo caricatore non è dotato di touchscreen. Per i dettagli di utilizzo, consultare il manuale.
Dettagli
- Colore
- Arancione
- Formato
- Compatto
In breve
Anker Nano caricatore iPhone da 45W con Smart Display | USB C, rapida, riconoscimento intelligente, modalità Care, design compatto, per iPhone 17/16/15, iPad, MacBook e Apple Watch costa 25,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 14,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 16:45; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 4.184 recensioni.
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