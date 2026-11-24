DREAME BlendLogic Frullatore con Tecnologia iDetect, Bianco | 2 Bicchieri Tritan (2,0 L e 700 mL), Motore 2000 W, 9 Programmi, Pulizia Automatica
4,4 su 5 su Amazon, 12 recensioni
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Caratteristiche
- Tecnologia iDetect: Rilevamento intelligente, preparazioni perfette Rilevando in modo intelligente il quantitativo, la durezza e la consistenza degli ingredienti, l’apparecchio regola con precisione la velocità, il tempo di lavorazione e i cicli a impulsi, in modo da garantire un risultato perfettamente omogeneo in ogni circostanza e con qualsiasi ingrediente
- Potente motore da 2000 W e 8 lame in acciaio inox: Questo frullatore professionale ad alte prestazioni polverizza gli ingredienti duri e trita i cubetti di ghiaccio in soli 15 secondi, ottenendo una consistenza incredibilmente omogenea e priva di grumi
- Bicchieri da miscelazione 2,0 L + 700 mL in Tritan senza BPA: Entrambi i bicchieri per frullati sono compatibili con la base motore e realizzati in materiale Tritan privo di BPA. La caraffa da 2,0 L è perfetta per ricette in formato familiare, mentre il bicchiere da asporto da 700 mL è ideale per l’asporto e il consumo diretto
- Touch screen intuitivo con 9 programmi: Un touch screen intuitivo risponde al tocco delle tue dita, mentre i 9 programmi preimpostati intelligenti (iDetect, Smoothie (Frullato), Ice (Ghiaccio), Plant Milk (Bevanda vegetale), Soup (Zuppa), Sauce (Salsa), Whip (Montare), Auto Clean (Pulizia automatica) e Pulse (Impulso)) consentono di gestire qualsiasi tipo di preparazione con un solo tocco
- Programma Auto Clean (Pulizia automatica), lavabile in lavastoviglie: Il programma Auto Clean (Pulizia automatica) preimpostato e i componenti dei bicchieri lavabili in lavastoviglie rendono la pulizia semplicissima
Dettagli
- Colore
- Mica White
In breve
DREAME BlendLogic Frullatore con Tecnologia iDetect, Bianco | 2 Bicchieri Tritan (2,0 L e 700 mL), Motore 2000 W, 9 Programmi, Pulizia Automatica costa 69,00 € su Amazon.it, rispetto a 199,00 € di prezzo precedente (risparmio 130,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 09:13; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 12 recensioni.
Informativa sulle offerte
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