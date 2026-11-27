Hisense 50E7S PRO Smart TV 50" QLED Ultra HD 4K 144Hz HDR Dolby Vision IQ | Dolby Atmos, VIDAA OS, Native 144Hz Game Mode, AI 4K Upscaling, IMAX, VIDAA OS, WiFi, BT, Airplay2, Alexa, lativù 4K, 2026
4,2 su 5 su Amazon, 134 recensioni
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Caratteristiche
- NATIVE 144HZ GAME MODE: Gioca in modo fluido con la Native 144Hz Game Mode. La tecnologia VRR e la gestione del movimento a bassa latenza riducono al minimo scatti e tearing dello schermo, mantenendo immagini nitide e chiare, eliminando sfocature e scatti per offrire controlli iper-reattivi. È la fluidità di un monitor per PC di fascia alta, amplificata fino alle dimensioni di un salotto.
- HI-QLED Colour: Vivi un’esperienza visiva straordinaria con Hi-QLED Colour. Ogni fotogramma è ricco, vivido e realistico, garantendo che ogni colore, dai più delicati ai più intensi, risalti in modo eccezionale.
- GAMING IN DOLBY VISION: Dolby rivoluziona il gaming. Scopri immagini straordinarie e lasciati avvolgere da un suono immersivo. Immagini più luminose, audio più nitido e prestaizoni di gioco mai viste prima. Entra nel gioco e vivi un’esperienza completamente nuova.
- AI PICTURE: Lascia che sia la tua TV a pensare a tutto. Dalle sitcom retrò ai giochi di nuova generazione, il motore neurale di AI Picture perfeziona profondità, colore e movimento fotogramma per fotogramma. Regola automaticamente luminosità, contrasto, saturazione e rumore in base al contenuto e all'ambiente.
- VIDAA OS: Goditi un intrattenimento immediato e senza fine. VIDAA utilizza l'AI per personalizzare la tua esperienza, senza attese né complicazioni: solo puro divertimento.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 50"
In breve
Hisense 50E7S PRO Smart TV 50" QLED Ultra HD 4K 144Hz HDR Dolby Vision IQ | Dolby Atmos, VIDAA OS, Native 144Hz Game Mode, AI 4K Upscaling, IMAX, VIDAA OS, WiFi, BT, Airplay2, Alexa, lativù 4K, 2026 costa 322,42 € su Amazon.it, rispetto a 649,00 € di prezzo precedente (risparmio 326,58 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 14:42; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 134 recensioni.
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