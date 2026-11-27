Oral-B Testine di Ricambio Pro Precision Clean, Bianche, 10 Ricambi | 10 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Autentiche, Delicato su Denti e Gengive
4,7 su 5 su Amazon, 345 recensioni
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Caratteristiche
- Rimuove fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale
- Solo le testine Oral-B originali sono dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere per gli altri prodotti, a garanzia di un’efficacia di igiene ottimale
- Oral-B Precision Clean offre 3 tipi di setole per una pulizia precisa
- Compatibile con tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, tranne iO e Pulsonic
- Indicatore di utilizzo della testina: le setole passano dal verde al giallo ricordandoti quando cambiarle per mantenere una pulizia efficace al 100%
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 10 unità (Confezione da 1)
In breve
Oral-B Testine di Ricambio Pro Precision Clean, Bianche, 10 Ricambi | 10 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Autentiche, Delicato su Denti e Gengive costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 49,99 € di prezzo precedente (risparmio 30,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 10:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 345 recensioni.
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