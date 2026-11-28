LG Sound Suite M5 Speaker wireless 1.1.1 canali, Black | Dolby Atmos FlexConnect, 50W (Woofer + upfiring) + 10W (Tweeter), Bluetooth, Wi-Fi, Compatibile Spotify Connect
4,4 su 5 su Amazon, 6 recensioni
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Caratteristiche
- COMPONI IL TUO IMPIANTO LG SOUND SUITE: aggiungi gli speaker M5 al sistema audio Sound Suite quando vuoi arricchire il tuo setup per creare un'effetto surround o arricchire il palcoscenico sonoro
- DOLBY ATMOS FLEXCONNECT: il sistema Dolby riconosce la posizione dello speaker M5 per farti sentire al centro dell'azione e ottimizzare l'effetto cinema
- SPEAKER WIRELESS PER UN POSIZIONAMENTO LIBERO: metti M5 dove vuoi e costruisci un audio più immersivo, senza vincoli di spazio, cavi ingombranti o configurazioni rigide, pensato per chi cerca un vero home theater
- AUDIO PEERLESS CON 1.1.1 CANALI: al suo interno ci sono componenti premium per un suono più potente, ricco e preciso, con più presenza in tutta la stanza, per cinefili e famiglie che amano le serate film
- PIÙ DI UNO SPEAKER HOME THEATER: puoi usare M5 anche da solo per ascoltare Spotify e i tuoi artisti preferiti con semplicità, anche a TV spento, proprio come una cassa bluetooth
- COLLEGALO DIRETTAMENTE AL TV LG: se hai un TV LG con Dolby Atmos FlexConnect (ad es. OLED G6, C6, G5 e C5), puoi collegare gli speaker M5 anche senza la soundbar H7 e goderti un audio più coinvolgente
- AI SOUND PRO: riconosce cosa ascolti e ottimizza voci, effetti e musica per film, sport, giochi e playlist, per gli appassionati di sport e musica dal vivo
- ROOM CALIBRATION PRO: rileva l'acustica della stanza e regola l'audio di M5 in base a pareti, mobili e distanze per darti un suono più equilibrato
Dettagli
- Colore
- Black
In breve
LG Sound Suite M5 Speaker wireless 1.1.1 canali, Black | Dolby Atmos FlexConnect, 50W (Woofer + upfiring) + 10W (Tweeter), Bluetooth, Wi-Fi, Compatibile Spotify Connect costa 187,00 € su Amazon.it, rispetto a 249,00 € di prezzo precedente (risparmio 62,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 11:52; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 6 recensioni.
Informativa sulle offerte
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