Insta360 GO 3S Pack POV Moto 128GB - Cam 4K per vlog, action cam magnetica | Videocamera 4k, fotocamera POV a mani libere, stabilizzazione,140 minuti di autonomia, editing IA, Find My, POV animali
4,5 su 5 su Amazon, 2.269 recensioni
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Caratteristiche
- Pack Moto POV da casco (Edizione speciale) include 1x GO 3S (128 GB), 1x Protezione Lenti (già installata), 1x Action Pod, 1x Ciondolo Magnetico, 1x Supporto Girevole, 1x Easy Clip, 1x Supporto POV per casco, 1x GO 3S Protezione Microfono Antivento.
- LE DIMENSIONI DI UN POLLICE, IN SOLI 39 GRAMMI - Creatività senza limiti con Insta360 GO 3S, una piccola e potente videocamera 4K che pesa solo 39 g. Riprese di alta qualità in un dispositivo piccolo ma potente.
- POV A MANI LIBERE IN 4K - Un chip potente per riprese di qualità superiore e un nuovo obiettivo grandangolare. Cattura POV 4K a mani libere con il nuovo MegaView FOV per riprese ultra ampie e con meno distorsione.
- UTILIZZA L'ACTION POD - Enorme schermo direzionale da 2,2", telecomando con anteprima live e un'autonomia di ben 140 minuti. Funge anche da power bank per la tua videocamera anche durante le riprese.
- STABILIZZAZIONE FLOWSTATE - La stabilizzazione FlowState simile ad un gimbal e l'Horizon Lock assicurano riprese sempre fluide e regolari, a prescindere da quale sia il soggetto/contesto dei tuoi video.
- SISTEMA DI MONTAGGIO MAGNETICO - Grazie al suo design magnetico e ai pratici accessori inclusi, potrai riprendere da angolazioni che nessun'altra videocamera è in grado di gestire. Installala dove vuoi e portala sempre con te!
- ROBUSTA ED IMPERMEABILE - Riprendi video subacquei perfettamente nitidi fino a 10 metri con la GO 3S (IPX8), o riprendi sotto la pioggia con l'Action Pod (impermeabilità IPX4). Scendi fino a 60 metri di profondità con il Case Subacqueo. *Quando Insta360 GO 3S è inserita all'interno dell'Action Pod, quest'ultimo è solo resistente agli schizzi (IPX4). Non utilizzarlo in acqua o in prossimità di essa.
- RIPRESE IN TUTTA SEMPLICITÀ - Riprese più rapide ed efficaci con QuickCapture. Le nuove funzioni di Controllo Gestuale e Controllo Vocale ti permettono di controllare la GO 3S a distanza.
- SUPPORTO APPLE FIND MY - Localizza rapidamente la tua GO 3S con la Apple Find My, perfetta se non ti ricordi dove hai lasciato la videocamera.
- EDITING AI - Lascia che l'AI faccia la sua magia trovando i momenti salienti e apportando le modifiche a ritmo di musica. Condividi facilmente su qualsiasi piattaforma social in qualsiasi rapporto quando riprendi in modalità FreeFrame.
Dettagli
- Colore
- Nero Notte
- Formato
- Motorcycle in-Helmet POV Bundle
- Pezzi nella confezione
- 8
In breve
Insta360 GO 3S Pack POV Moto 128GB - Cam 4K per vlog, action cam magnetica | Videocamera 4k, fotocamera POV a mani libere, stabilizzazione,140 minuti di autonomia, editing IA, Find My, POV animali costa 275,00 € su Amazon.it, rispetto a 349,00 € di prezzo precedente (risparmio 74,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 13:09; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 2.269 recensioni.
Informativa sulle offerte
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