Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 con Google Gemini - Tablet 13" | 3.5K 144Hz IPS, 8GB RAM, 256GB, WiFi 7, Tab Pen Plus Inclusa, Snapdragon 8s Gen4, Android 16,ideale per Studio e Multitasking
4,4 su 5 su Amazon, 21 recensioni
-9% 499,00 €
Prima
549,00 €, risparmi 50,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- 🚀 Cerchi un tablet veloce per lavorare, studiare o usare più app insieme? Il processore Snapdragon 8s Gen4 garantisce prestazioni elevate, multitasking fluido e reattività anche nelle attività quotidiane più intense
- 🖥️ Vuoi uno schermo grande e immersivo per film, serie e navigazione? Il display 13" 3.5K a 144Hz offre immagini dettagliate, colori nitidi e una fluidità superiore per contenuti e intrattenimento
- 🖥️ Vuoi uno schermo grande e immersivo per film, serie e navigazione? Il display 13" 3.5K a 144Hz offre immagini dettagliate, colori nitidi e una fluidità superiore per contenuti e intrattenimento
- 📶 Hai bisogno di una connessione veloce e stabile ovunque? Il WiFi 7 migliora streaming, download e videoconferenze anche in ambienti con molte reti connesse
- 🎯 Vuoi un tablet versatile per uso quotidiano? Con Android 16 hai un sistema aggiornato, compatibile con le app più recenti, ideale per studio, lavoro, intrattenimento e mobilità
Dettagli
- Colore
- Cloud Grey
- Formato
- RAM 8GB
In breve
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 con Google Gemini - Tablet 13" | 3.5K 144Hz IPS, 8GB RAM, 256GB, WiFi 7, Tab Pen Plus Inclusa, Snapdragon 8s Gen4, Android 16,ideale per Studio e Multitasking costa 499,00 € su Amazon.it, rispetto a 549,00 € di prezzo precedente (risparmio 50,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 14:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 21 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.