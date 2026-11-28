OPPO Enco Clip2 Cuffie Open Ear, Chiamate Conduzione Ossea, Slate Grey | Resistenza alla polvere e all'acqua IP55, Al Translate,Bluetooth 6.1 Doppia Connessione, 40 ore modalità AAC
4,8 su 5 su Amazon, 15 recensioni
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Caratteristiche
- Simmetrico per entrambi gli orecchi:Non dovrai più distinguere destra e sinistra. Grazie alla tecnologia del canale stereo adattivo, potrai ascoltare un audio stereo fluido indossando uno o entrambi gli auricolari.
- Progettato per il comfort:OPPO Enco Clip2 ha ottenuto la certificazione “Comfortable Fit” di TÜV Rheinland, dopo rigorosi test oggettivi e valutazioni ergonomiche con utenti reali.
- Chiamate cristalline con tecnologia ossea:OPPO Enco Clip2 integra un NPU dedicato per la chiarezza delle chiamate AI, combinato con la conduzione ossea potenziata da VPU e un nuovo algoritmo di modellazione AI per chiamate nitide.
- Resistenza alla polvere e all’acqua IP55:Anche con cambiamenti improvvisi del tempo, puoi ascoltare musica liberamente senza temere che la pioggia rovini le tue uscite.
- Design campo sonoro privato:La tecnologia del campo sonoro dipolare riduce la dispersione sonora tramite onde inverse emesse dall’uscita posteriore, tutelando la tua privacy e non disturbando le persone vicine.
Dettagli
- Colore
- Grigio
In breve
OPPO Enco Clip2 Cuffie Open Ear, Chiamate Conduzione Ossea, Slate Grey | Resistenza alla polvere e all'acqua IP55, Al Translate,Bluetooth 6.1 Doppia Connessione, 40 ore modalità AAC costa 99,99 € su Amazon.it, rispetto a 179,00 € di prezzo precedente (risparmio 79,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 12:54; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 15 recensioni.
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