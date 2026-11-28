Eastpak Marsupio Springer — Marsupio compatto con scomparti sicuri con zip e cintura regolabile, capacità 2 L, 16.5 x 23 x 8.5 cm - Kontrast Black Blue
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Caratteristiche
- Marsupio compatto progettato per l'uso quotidiano a mani libere, i viaggi e le attività in città
- Lo scomparto principale con cerniera offre un pratico spazio per telefono, portafoglio e oggetti di uso quotidiano
- La sicura tasca posteriore con cerniera aiuta a mantenere gli oggetti di valore protetti e di facile accesso
- La cintura regolabile consente una vestibilità comoda e flessibile per diverse attività
- Il design leggero con dimensioni compatte lo rende ideale per l'uso in viaggio
Dettagli
- Colore
- Kontrast Black Blue
- Formato
- 16.5 x 23 x 8.5
In breve
Eastpak Marsupio Springer — Marsupio compatto con scomparti sicuri con zip e cintura regolabile, capacità 2 L, 16.5 x 23 x 8.5 cm - Kontrast Black Blue costa 14,27 € su Amazon.it, rispetto a 28,00 € di prezzo precedente (risparmio 13,73 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 09:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 19.213 recensioni.
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