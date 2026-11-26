Blink Videocamera orientabile Mini 2K+ (ultimo modello), videocamera di sicurezza smart orientabile da interni con alimentazione plug-in, tracciamento automatico, vista a 360°, visione notturna
4,2 su 5 su Amazon, 48 recensioni
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Caratteristiche
- Non perdere di vista l'azione — Quando qualcuno si muove, il tracciamento automatico ruota la camera per mantenerlo al centro dell'inquadratura. Senza regolazioni manuali. Solo tranquillità.
- Vista a 360° — Ruota la videocamera lateralmente, in alto e in basso, direttamente dall'app Blink, per non perderti nemmeno un dettaglio.
- Scopri di più con la visione notturna — Vedi i colori reali anche in condizioni di scarsa illuminazione e passa automaticamente al bianco e nero nitido quando è quasi buio.
- Scoraggia le attività indesiderate — Il faretto attivato dal movimento illumina ciò che sta accadendo e, se vedi qualcosa di sospetto, puoi attivare la sirena di sicurezza integrata direttamente dall'app Blink.
- Compatibile con Alexa — Connettiti a un dispositivo integrato con Alexa per riprodurre in streaming i video in diretta, attivare e disattivare il sistema domestico smart, impostare utili routine Alexa e molto altro ancora con la tua voce.
- Salva e condividi le clip — Archivia in sicurezza le tue registrazioni nel cloud con una prova gratuita di 30 giorni di un piano Blink (in vendita separatamente).
Dettagli
- Colore
- Bianco
In breve
Blink Videocamera orientabile Mini 2K+ (ultimo modello), videocamera di sicurezza smart orientabile da interni con alimentazione plug-in, tracciamento automatico, vista a 360°, visione notturna costa 24,99 € su Amazon.it, rispetto a 49,99 € di prezzo precedente (risparmio 25,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 14:57; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 48 recensioni.
Informativa sulle offerte
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