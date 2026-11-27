Phon Capelli Professionale, Asciugacapelli Ionico Alta Velocità 150.000 RPM | Asciugatura Rapida 1-5 Minuti, 365g Leggero, 8 Temperature con Controllo Termico, 500M Ioni Negativi Anti-crespo e Diffusore
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Caratteristiche
- [Asciugatura Veloce per Risparmiare Tempo Ogni Giorno]: Grazie al motore ad alta velocità fino a 150.000 RPM, questo asciugacapelli asciuga e mette in piega i capelli in 1-5 minuti. Ideale al mattino, dopo palestra o piscina, quando hai poco tempo.
- [Capelli Lisci Senza Crespo]: La combinazione di 500M ioni negativi e controllo della temperatura aiuta a ridurre crespo ed elettricità statica, per capelli più morbidi, ordinati e meno secchi anche con uso frequente.
- [Ultraleggero 365g, Più Comfort nell’Uso]: Il peso ridotto rende questo phon capelli facile da usare anche per periodi più lunghi, senza affaticare braccia e polsi. Perfetto per l’utilizzo quotidiano a casa, dopo lo sport o durante i viaggi.
- [Adatto a Diversi Tipi di Capelli]: Che tu abbia capelli lisci, ricci, fini o più spessi, le combinazioni di 4 livelli di temperatura (aria fredda, tiepida, calda, alternata) e 2 velocità permettono di adattare facilmente l’asciugatura alle tue esigenze con questo asciugacapelli.
- [Uso Più Confortevole + Accessori Inclusi]: Con una rumorosità di circa 59 dB, questo phon con diffusore offre un’esperienza più confortevole per l’uso quotidiano. Include diffusore per capelli ricci e concentratore per uno styling più preciso, con cavo da 1,6 m per maggiore libertà di movimento.
Dettagli
- Colore
- Nero01
In breve
Phon Capelli Professionale, Asciugacapelli Ionico Alta Velocità 150.000 RPM | Asciugatura Rapida 1-5 Minuti, 365g Leggero, 8 Temperature con Controllo Termico, 500M Ioni Negativi Anti-crespo e Diffusore costa 54,14 € su Amazon.it, rispetto a 56,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,85 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 10:04; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 5 su 5 con 41 recensioni.
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