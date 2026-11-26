Bialetti - Set 4 Tazze Cappuccio Impilabili, Porcellana , 160ml/5,41oz | B0H422FMGM
3,8 su 5 su Amazon, 5 recensioni
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Caratteristiche
- Celebrazione del rito del cappuccino all'italiana: ispirate ai colori del tricolore e alla convivialità tipica della tradizione Bialetti.
- Capacità 160 ml: dimensione ideale per cappuccini, caffè latte e altre bevande cremose.
- Design impilabile salvaspazio: le tazze possono essere impilate facilmente per ottimizzare l'organizzazione in cucina.
- In porcellana di qualità, adatte a lavastoviglie e microonde: pratiche, resistenti e perfette per l'utilizzo di tutti i giorni.
Dettagli
- Colore
- Tricolore
- Formato
- 160 ml
- Pezzi nella confezione
- 4
In breve
Bialetti - Set 4 Tazze Cappuccio Impilabili, Porcellana , 160ml/5,41oz | B0H422FMGM costa 25,39 € su Amazon.it, rispetto a 33,64 € di prezzo precedente (risparmio 8,25 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 15:59; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,8 su 5 con 5 recensioni.
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