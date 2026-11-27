REDMI Note 17 5G, Smartphone 6+256GB, Celestial Purple, Batteria da 7700mAh | Snapdragon® 4 Gen 4, Ricarica Turbo 45W, Display AMOLED FHD+ 6,99" Protezione Occhi, Xiaomi HyperOS, IP65, Fotocamera 50MP
4 su 5 su Amazon, 81 recensioni
-17% 269,90 €
Prima
327,04 €, risparmi 57,14 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- 【Batteria Silicio-Carbonio da 7700mAh】 Elevata densità energetica e contenuto di silicio per una batteria sottile, leggera e potente, con certificazione TÜV SÜD 5 Stelle Per Le Prestazioni Della Batteria
- 【Ampio Display OLED da 6,99"】 Vivi immagini immersive con colori vivaci, contrasto intenso e un’esperienza visiva più ampia sullo straordinario display OLED da 6,99"
- 【Resistenza a Polvere e Acqua IP65】 Protezione Da Schizzi E Liquidi Nell’Uso Quotidiano. La tecnologia Wet Touch 2.0 garantisce un tocco reattivo anche con mani bagnate o unte
- 【Struttura Resistente】 Con Corning Gorilla Glass 7i, lo schermo resiste a urti e graffi quotidiani, per una maggiore tranquillità ovunque tu vada
- 【Fotocamera Principale Ultra-Nitida da 50MP】 Cattura ogni dettaglio con la fotocamera da 50MP, per immagini nitide, vivaci e realistiche in qualsiasi scenario
- 【Esclusiva Amazon - Garanzia Produttore Per 3 Anni】Con L'Acquisto In Automatico Hai A Disposizione, Oltre Ai 2 Anni Di Garanzia Produttore, +1 Anno Extra Di Garanzia
Dettagli
- Colore
- Purple
- Formato
- 6+256GB
In breve
REDMI Note 17 5G, Smartphone 6+256GB, Celestial Purple, Batteria da 7700mAh | Snapdragon® 4 Gen 4, Ricarica Turbo 45W, Display AMOLED FHD+ 6,99" Protezione Occhi, Xiaomi HyperOS, IP65, Fotocamera 50MP costa 269,90 € su Amazon.it, rispetto a 327,04 € di prezzo precedente (risparmio 57,14 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 16:20; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 81 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.