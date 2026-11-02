Caleffi - Copripiumino Matrimoniale Cotone con Federe 255x200 Oeko Tex | set parure completa, sacco piumino con patella, fantasia stampata, percalle 200 fili, morbido, traspirante, ipoallergenico
4,2 su 5 su Amazon, 50 recensioni
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Caratteristiche
- Comfort e Qualita': Parure Copripiumino Matrimoniale realizzato in Cotone di Alta Qualità Certificato Oeko Tex; Tessuto Morbido, Traspirante e Confortevole che garantisce comfort durante tutte le stagioni; perfetto per chi cerca eleganza e comodita'
- Set Copripiumino Matrimoniale: include 1x Sacco Copripiumino e 2x Federe coordinate; disponibile in misure 255x200; facile da abbinare con qualsiasi arredamento camera
- Facilita' di Lavaggio: Il Copripiumino Matrimoniale Caleffi si lava facilmente in lavatrice a 40 gradi. Non candeggiare e stirare a media temperatura.
- Vasta Gamma di Colori e Stampe: il Copripiumino Caleffi e' disponibile in colorazioni e stampe che si adattano ad ogni tipo di camera da letto e stile
- Adatte a Tutti i Letti: Disponibile per Letto Singolo 155x200cm, Letto Piazza e Mezzo 200x200cm e Matrimoniale 255x200cm
Dettagli
- Colore
- Blu
- Formato
- 255x200 - Matrimoniale
In breve
Caleffi - Copripiumino Matrimoniale Cotone con Federe 255x200 Oeko Tex | set parure completa, sacco piumino con patella, fantasia stampata, percalle 200 fili, morbido, traspirante, ipoallergenico costa 76,60 € su Amazon.it, rispetto a 92,50 € di prezzo precedente (risparmio 15,90 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 19:03; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 50 recensioni.
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