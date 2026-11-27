ECOVACS T90 MAX OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 30000Pa OZMO ROLLER | ZeroTangle Gen 4.0 TruEdge 3.0, Lavaggio con Acqua Calda e Asciuga Aria Calda, Stazione OMNI Auto Svuota, 95 mm Ultra-sott
4,4 su 5 su Amazon, 70 recensioni
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Caratteristiche
- 【Un mocio più pulito per pavimenti più puliti】 Con i sistemi tradizionali a doppio mocio rotante, lo sporco raccolto può tornare a contatto con il pavimento. Con OZMO ROLLER Generation 3.0, DEEBOT T90 MAX mantiene il rullo sempre a contatto con acqua pulita e raccoglie l'acqua sporca durante tutto il ciclo di pulizia. Grazie alla pressione verso il basso di 3.800 Pa, lo strofinamento a 200 giri/min e il rullo da 27 cm, rimuove con maggiore efficacia macchie secche, impronte e sporco quotidiano, per pavimenti più puliti con meno interventi manuali.
- 【Pulizia potente per la vita di tutti i giorni】 L'aspirazione BLAST da 30.000 Pa elimina facilmente polvere, briciole, peli di animali e detriti più grandi da pavimenti duri e tappeti. ZeroTangle 4.0 riduce l'accumulo di peli e capelli intorno alla spazzola principale, per una manutenzione più semplice nelle case con animali domestici o persone con capelli lunghi. Quando vengono rilevati tappeti, il rullo si solleva automaticamente per mantenerli asciutti, continuando a garantire un'aspirazione elevata.
- 【Pulizia più completa lungo i bordi】 La polvere tende ad accumularsi lungo pareti, angoli e profili dei mobili. La tecnologia TruEdge 3.0 Extreme con pulizia bordi estende il rullo con cuscinetti ad aria fino a 1,5 cm più vicino ai bordi, per una copertura di pulizia più ampia e meno zone trascurate. Il rullo flottante a variazione continua si adatta in tempo reale a superfici diverse, mentre il nuovo feltro ad aria per bordi consente al robot di muoversi senza intoppi lungo battiscopa e mobili, garantendo una pulizia accurata da bordo a bordo e contribuendo a proteggere la casa dai graffi.
- 【Navigazione smart, più tempo per te】Il sistema dToF LiDAR integrato mappa in poco tempo la tua casa e pianifica percorsi di pulizia ottimizzati. TrueDetect 3D evita in modo intelligente cavi, scarpe e ostacoli quotidiani, per una pulizia più fluida e con meno interruzioni. Con un profilo ultra-sottile da 95 mm, il robot passa sotto letti, divani e mobili, e supera senza difficoltà soglie fino a 20 mm.
- 【Meno manutenzione, più tempo libero】La stazione OMNI svuota automaticamente la polvere, lava il rullo con acqua pulita e lo asciuga con aria calda a 45 °C per ridurre umidità e odori. La pulizia automatica con un solo tocco mantiene la stazione più pulita, mentre il filtro sostituibile contribuisce a ridurre la manutenzione nel tempo. Ti basta avviare la pulizia e lasciare che DEEBOT si occupi del resto.
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
ECOVACS T90 MAX OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 30000Pa OZMO ROLLER | ZeroTangle Gen 4.0 TruEdge 3.0, Lavaggio con Acqua Calda e Asciuga Aria Calda, Stazione OMNI Auto Svuota, 95 mm Ultra-sott costa 349,00 € su Amazon.it, rispetto a 499,00 € di prezzo precedente (risparmio 150,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 16:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 70 recensioni.
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