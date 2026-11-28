Acer Lettore di schede SD, adattatore per lettore di schede di memoria USB C e USB 3.0, supporta SD/Micro SD/SDHC/SDXC/MMC, compatibile con iPhone 15 Pro, MacBook Pro iPad Pro 2021, Pixel, XPS 13 ecc.
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Caratteristiche
- 【USB 3.0 e USB C】Lettore di schede SD USB 2 in 1 Entrambe le interfacce supportano il trasferimento dati ad alta velocità fino a 5 Gbps. Compatibile con schede SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD e Micro SDHC. Retrocompatibile con USB 2.0 e USB 1.1.
- 【Leggi 2 schede contemporaneamente】Il lettore di schede SD Acer legge e scrive contemporaneamente su 2 schede per evitare di dover collegare e scollegare continuamente le spine. Goditi download di foto/editing video/trasferimenti di file rapidi, senza occupare spazio sui dispositivi. Raddoppia la tua produttività con l'accesso simultaneo alla scheda microSD/SD. Visualizza le registrazioni delle tue telecamere di sicurezza, monitor della fauna selvatica, telecamere di sorveglianza private e monitor per auto invece di portarle a casa tua.
- 【Plug and Play】Non è richiesta alcuna alimentazione aggiuntiva. Non è richiesto alcun driver in Windows 11/10/8/7/Vista o macOS, iPadOS, Linux 2.6.14 o versioni successive. Il lettore di schede SD USB-C di Acer ha comode coperture su entrambe le estremità per tenere fuori liquidi e polvere. Il suo profilo sottile lo rende facile da riporre nella borsa della fotocamera o nello zaino, e il cordino anti-smarrimento impedisce che si perda e fornisce un comodo accesso alle schede micro/SD quando necessario.
- 【Nessun software per la fotocamera richiesto】L'adattatore per schede SD di Acer si collega direttamente alla porta USB-C del telefono, consentendo di visualizzare istantaneamente i filmati e gestire i video fotografici senza la necessità di app aggiuntive o connessioni Wi-Fi. Condividi le tue esperienze in tempo reale e non perdere mai più un momento emozionante!
- 【Ampia compatibilità】Compatibile con iPhone 15 Pro/Pro Max, MacBook Pro (2021~2016), MacBook (2022~2015), iMac Pro (iMac), iPad Pro 2021/2020/2018, Acer Aspire Switch 12S/R13, Predator 15/17X, XPS 13/15, Alienware 13/15/17, Spectre x360, Microsoft Surface Pro, Book 2, Razer Blade 15/Stealth 13/Pro 17, Samsung Galaxy Tab Pro, S23/ S22 Ultra, Huawei P40 e la maggior parte degli altri dispositivi USB-C/A.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- UHS-I
In breve
Acer Lettore di schede SD, adattatore per lettore di schede di memoria USB C e USB 3.0, supporta SD/Micro SD/SDHC/SDXC/MMC, compatibile con iPhone 15 Pro, MacBook Pro iPad Pro 2021, Pixel, XPS 13 ecc. costa 11,39 € su Amazon.it, rispetto a 11,99 € di prezzo precedente (risparmio 0,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 12:38; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 15.603 recensioni.
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