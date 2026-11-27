Apple AirPods 5 con custodia di ricarica wireless, Auricolari wireless | Cuffie Bluetooth, Custodia di ricarica wireless, Cancellazione attiva rumore, Audio spaziale personalizzato, Traduzione live
4,7 su 5 su Amazon, 233 recensioni
-18% 139,00 €
Prima
169,00 €, risparmi 30,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE – Gli AirPods 5 offrono una cancellazione attiva del rumore migliorata per ridurre i rumori esterni.
- ASCOLTA IL MONDO INTORNO A TE — L’audio adattivo unisce la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza per offrirti la migliore esperienza d’ascolto ovunque tu sia. E la funzione “Rilevamento conversazione” abbassa in automatico il volume degli auricolari quando inizi a parlare.
- TRADUZIONE IN TEMPO REALE — Comunica con chi parla una lingua diversa dalla tua grazie alla funzione “Traduzione in tempo reale”, resa possibile da Apple Intelligence.
- AUDIO SPAZIALE PERSONALIZZATO – Quando ascolti musica, guardi film o serie TV, ti diverti con i videogiochi e non solo, l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa ti dà un suono avvolgente, come al cinema
- SEMPRE COMODI DA INDOSSARE — L’inconfondibile design open-ear offre un comfort eccezionale per tutto il giorno. Grazie alla resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua, con un rating di grado IP57, puoi usarli anche sotto la pioggia e durante gli allenamenti più intensi.
- TANTA AUTONOMIA — Con una sola carica hai fino a 5 ore di ascolto con la cancellazione attiva del rumore abilitata e fino a 22 ore di ascolto complessive utilizzando la custodia.
- CONTROLLO DEL VOLUME —Gli AirPods 5 con custodia di ricarica wireless hanno un sensore di pressione che permette di regolare il volume scorrendo con un dito, così non devi nemmeno sfilare l’iPhone dalla tasca.
- RICARICA WIRELESS — La custodia di ricarica wireless è compatibile con cavo USB‑C, cavo per la ricarica di Apple Watch o caricabatterie certificati Qi.
Dettagli
- Colore
- bianco
In breve
Apple AirPods 5 con custodia di ricarica wireless, Auricolari wireless | Cuffie Bluetooth, Custodia di ricarica wireless, Cancellazione attiva rumore, Audio spaziale personalizzato, Traduzione live costa 139,00 € su Amazon.it, rispetto a 169,00 € di prezzo precedente (risparmio 30,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 19:35; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 233 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.