QCOQ Air Tracker Tag 4 pezzi Nero Compatibile con Apple Dov'è (solo iOS) | Bluetooth Trova Oggetti, Smart Tracker Localizzatore e Bagagli/Valigie/Portafogli, Chiavi Tag Tracking, Batteria Sostituibile
4,3 su 5 su Amazon, 429 recensioni
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Caratteristiche
- Riceverai: 4* QCOQ Tracker Tag, 4* mini custodie protettive in silicone Nero come un corvo, 4* cordini neri, 4* portachiavi, 1* manuale d'uso e la nostra cordiale assistenza clienti.
- Compatibile con l'app Dov'è di Apple (MFi Certificato): Si collega istantaneamente a iPhone, iPad e Mac tramite l'app Dov'è integrata. Aggiungi gli oggetti alla sezione "Oggetti" con nomi personalizzabili ed emoji per un monitoraggio personalizzato. *Nota: Funziona esclusivamente con iOS. Non compatibile con dispositivi Android.
- Localizzazione Vicina: QCOQ Smart Tracker Localizzatore integra un modulo Bluetooth 5.3 e un altoparlante integrato (fino a 100 dB), permettendoti di riprodurre un suono per ritrovare gli oggetti personali nelle vicinanze.
- Tracciamento Multiregionale: Grazie alla rete Dov'è di Apple, la posizione viene aggiornata tramite dispositivi Apple abilitati nell'area, con efficacia proporzionale alla densità abitativa. Anche oltre il raggio Bluetooth, il tracciamento cloud criptato consente localizzazioni regolari nel rispetto degli standard privacy Apple.
- Avviso Dimenticanza: Se l'oggetto si allontana oltre il raggio Bluetooth, il sistema invia una notifica con l'ultima posizione memorizzata (attivare "Notifica se dimenticato" nell'app). È possibile definire un raggio di sicurezza personalizzato, se il QCOQ Bluetooth Trova Oggetti rimane entro quest'area, non genera avvisi.
- Modalità Perso: Quando attivata, puoi inserire i tuoi dati di contatto (es. numero di telefono o email). I dispositivi Apple compatibili visualizzeranno il messaggio "Modalità Perso" associato all'oggetto, facilitandone il recupero.
- Protezione della Privacy: Tracker certificato Apple MFi, progettato con privacy al centro. Funziona secondo le specifiche tecniche della rete Apple Dov'è, utilizzando crittografia end-to-end per trasmettere dati di posizione in forma anonima. Nessun terzo (incluso Apple o il produttore) può accedere ai tuoi dati personali o alla tua posizione.
- Funzione di Condivisione: Attivando questa funzione, puoi condividere l'oggetto con fino a 5 utenti tramite l'app Dov'è. Tutti gli utenti condivisi potranno visualizzare la posizione aggiornata dell'oggetto. *Requisiti di sistema: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma (v14) o versioni successive.
Dettagli
- Colore
- Nero puro / 4 pezzo
In breve
QCOQ Air Tracker Tag 4 pezzi Nero Compatibile con Apple Dov'è (solo iOS) | Bluetooth Trova Oggetti, Smart Tracker Localizzatore e Bagagli/Valigie/Portafogli, Chiavi Tag Tracking, Batteria Sostituibile costa 21,99 € su Amazon.it, rispetto a 59,99 € di prezzo precedente (risparmio 38,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 13:09; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 429 recensioni.
Informativa sulle offerte
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