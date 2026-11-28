Setablu Diffusore Ambiente Agrumi 100 ml con 6 Bastoncini, Profumatore per Casa, Soggiorno, Bagno e Ufficio
19,99 €
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Caratteristiche
- PROFUMO AGRUMATO: Dona agli ambienti una nota fresca e piacevole, ideale per creare un'atmosfera vivace e accogliente.
- FORMATO DA 100 ML: Flacone compatto e pratico, perfetto per profumare diversi ambienti della casa senza ingombrare.
- 6 BASTONCINI INCLUSI: I bastoncini diffondono gradualmente la fragranza nell'ambiente per un profumo costante e duraturo.
- DESIGN ELEGANTE: Bottiglia trasparente con liquido dorato e confezione coordinata, adatta anche come idea regalo originale.
- VERSATILE: Ideale per soggiorno, ingresso, bagno, camera da letto e ufficio, per ambienti sempre profumati.
Dettagli
- Colore
- Giallo Dorato
- Formato
- 100 Ml
In breve
Setablu Diffusore Ambiente Agrumi 100 ml con 6 Bastoncini, Profumatore per Casa, Soggiorno, Bagno e Ufficio costa 19,99 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 12:23; può variare dopo la pubblicazione.
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