Aggressione a fotografo AFP in Cisgiordania durante la raccolta delle olive

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Un episodio di violenza ha scosso ancora una volta la Cisgiordania, dove Jaafar Ashtiyeh, fotografo di 58 anni dell'agenzia AFP, è stato aggredito da coloni israeliani armati mentre svolgeva il suo lavoro di documentazione. L'uomo stava riprendendo gli scontri legati alla raccolta delle olive nei pressi di Aqraba, un villaggio palestinese noto per le tensioni periodiche tra agricoltori locali e coloni.

La dinamica dell'aggressione

Secondo quanto ricostruito, Ashtiyeh è stato colpito alla testa e al torace, riportando ferite che hanno reso necessario il ricovero in ospedale. Nonostante la presenza di una dozzina di soldati israeliani a circa 500 metri di distanza, nessun intervento è stato effettuato per fermare l'aggressione o proteggere il giornalista. Questo dettaglio solleva ulteriori interrogativi sulle responsabilità e sulla sicurezza dei reporter in zone di conflitto.

Il contesto delle violenze

La zona di Aqraba è da anni teatro di episodi di intimidazione ai danni dei coltivatori di olive palestinesi, un'attività agricola fondamentale per l'economia locale. Le aggressioni da parte dei coloni, spesso armati, sono documentate da organizzazioni internazionali e media, ma raramente portano a conseguenze legali. La presenza militare israeliana, sebbene a breve distanza, non è intervenuta, alimentando critiche sulla mancanza di protezione per i civili e i giornalisti.

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Reazioni e implicazioni

L'AFP ha reso nota l'aggressione, sottolineando la gravità dell'accaduto e la necessità di garantire la sicurezza dei propri collaboratori. Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di violenze in Cisgiordania, dove il lavoro dei media è reso sempre più difficoltoso. La comunità internazionale è chiamata a riflettere sulle condizioni dei giornalisti in aree di conflitto e sull'impunità di certi attacchi.

La vicenda di Jaafar Ashtiyeh non è isolata: rappresenta l'ennesimo caso di aggressione a un operatore dell'informazione, il cui ruolo è cruciale per portare alla luce verità scomode. La speranza è che episodi come questo non passino sotto silenzio e che si faccia chiarezza sulle responsabilità.