Aggressione a Calciatori del Crotone: Denunciati 7 Ultras

CROTONE, 28 MAG. - Sette ultras del Crotone sono stati denunciati in stato di libertà dalla Digos per l'aggressione compiuta ai danni di otto giocatori della squadra di calcio, tre dei quali erano in compagnia delle loro compagne. L'incidente è avvenuto l'8 aprile scorso, quando i calciatori stavano trascorrendo un momento di relax in una delle calette situate nelle vicinanze del parco archeologico di Capo Colonna.

L'ìncidente

Durante quella giornata, i giocatori si trovavano in spiaggia per godersi una pausa dalla routine sportiva, quando sono stati improvvisamente raggiunti da alcuni ultras. Questi ultimi, in segno di protesta per i risultati negativi della squadra, hanno prima lanciato sassi contro i calciatori, per poi minacciarli e percuoterli con delle mazze. Gli aggressori hanno infine intimato alle vittime di lasciare immediatamente la spiaggia.

La Reazione Dei Calciatori

Impauriti e preoccupati per la loro incolumità, i calciatori hanno lasciato velocemente la spiaggia, ritirandosi verso le loro auto. Nonostante la gravità dell'accaduto, nessuna delle vittime ha presentato una denuncia formale, probabilmente per il timore di subire ulteriori ritorsioni.

L'Indagine della Digos

Nonostante l'assenza di una denuncia ufficiale, la Digos ha avviato comunque un'attività investigativa per identificare i responsabili dell'aggressione. Le indagini hanno portato all'identificazione di sette persone, tutte appartenenti al nucleo duro della tifoseria crotonese. Questi individui sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per violenza privata aggravata, commessa in concorso.

Le accuse

Le accuse mosse contro i sette ultras includono violenza privata aggravata e concorso nella commissione del reato. Gli investigatori sono riusciti a raccogliere sufficienti prove per procedere con le denunce, dimostrando la determinazione delle forze dell'ordine nel perseguire atti di violenza e intimidazione, anche in assenza di una denuncia da parte delle vittime.

Questo episodio sottolinea ancora una volta la problematica della violenza nel mondo del calcio, specialmente legata agli ultras. Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza dei giocatori e degli appassionati di sport. L'indagine della Digos rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l'intimidazione e la violenza negli ambienti sportivi.