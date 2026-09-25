Al via la terza e ultima tappa di Dancescreen in The Land 2026

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Dal 21 settembre al 25 ottobre la terza tappa di “Respiro al Centro”: workshop, performance, talk e restituzioni tra Teatro Greco, Teatro Ruskaja e Fornace del Canova

La trasmissione delle eredità coreografiche attraversa la città e mette in dialogo artisti internazionali, nuove generazioni e pubblico. Cuore della tappa è Geografie del Corpo, il progetto di formazione e creazione promosso da Canova22 e MP3 Project.

Dopo Bracciano e il Parco Archeologico dell’Appia Antica, Dancescreen in the Land 2026 prosegue a Roma dal 21 settembre al 25 ottobre.

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La terza tappa indaga il modo in cui esperienze, linguaggi e pratiche passano da una generazione all’altra e continuano a trasformarsi nel presente. Formazione, spettacolo, ricerca e confronto compongono un programma diffuso in diversi spazi della città, fino alla conclusione del Festival con La grazia originaria.

GEOGRAFIE DEL CORPO: QUATTRO SETTIMANE DI TRASMISSIONE E CREAZIONE

Geografie del Corpo si svolge dal 21 settembre al 17 ottobre e riunisce Attila Rónai, Pau Aran Gimeno, Michele Pogliani e Riccardo Meneghini.

I quattro moduli, collegati alle ricerche di Hofesh Shechter, Pina Bausch, Lucinda Childs e Carolyn Carlson, prevedono workshop intensivi al Teatro Greco, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00. Ogni settimana culmina in un appuntamento pubblico al Teatro Ruskaja dell’Accademia Nazionale di Danza, con performance, restituzione del lavoro e talk di approfondimento.

La prima settimana è già in corso: dal 21 al 25 settembre Attila Rónai conduce il workshop dedicato alla ricerca di Hofesh Shechter. Sabato 26 settembre, dalle ore 17.00 al Teatro Ruskaja, presenta Burden con Roland Geczy; segue il talk “A proposito di Geografie del Corpo”, introdotto da Anna Maria Galeotti, direttrice dell’Accademia Nazionale di Danza, e la restituzione Rivelazioni.

Domenica 27 settembre, alla Fornace del Canova, Heung Won Lee porta in scena Speechless alle ore 18.00 e alle ore 19.00. Il lavoro, vincitore del Festival Teatri Riflessi 2025, esplora il silenzio come spazio di comunicazione e affida al corpo ciò che la parola non riesce a dire.

IL PERCORSO DI OTTOBRE

Dal 29 settembre al 2 ottobre Pau Aran Gimeno conduce il modulo legato alla ricerca di Pina Bausch. Il 3 ottobre, dalle ore 17.00 al Teatro Ruskaja, il pubblico incontra Seeking the Truth, il talk “A proposito di Pina” con Carmelo Zapparrata e la restituzione Transiti.

Il 4 ottobre la Fornace del Canova ospita Street Tale di ARB Dance Company, con coreografia di Marco Munno, alle ore 18.00. Alle ore 18.30 e alle ore 19.00 segue The Dream di MP3 Dance Project, con coreografia di Michele Pogliani, interpretato da Agnese Trippa e Nicolò Troiano, su musiche di Maurizio Bergmann e con i costumi di Tiziana Barbaranelli.

Dal 5 al 9 ottobre Michele Pogliani guida il modulo dedicato a Lucinda Childs. Il 10 ottobre, dalle ore 17.00 al Teatro Ruskaja, sono in programma Etude 5, coreografia di Lucinda Childs, interpretato da Agnese Trippa e Nicolò Troiano; il talk “A proposito di Lucinda Childs” con Carmela Piccione; la restituzione Ensemble ed Etude 6 di Michele Pogliani.

L’11 ottobre alla Fornace del Canova seguono Kali’Nifta, alle ore 18.00, con Alessia Antonuccio e Nicolò Troiano, e Reverie, alle ore 18.30, con coreografia di Michele Pogliani e interpretazione di Sara Mignani.

Dal 12 al 16 ottobre Riccardo Meneghini conduce l’ultima settimana di workshop, dedicata alla ricerca di Carolyn Carlson. Il 17 ottobre al Teatro Ruskaja presenta The Seventh Man, coreografia di Carolyn Carlson, seguito dal talk “A proposito di Carolyn Carlson” con Elisa Barucchieri e dalla restituzione Breath.

Il 18 ottobre la Fornace del Canova accoglie IM(Perfect), alle ore 18.00 e alle ore 19.00, creazione e interpretazione di Xhoaki Hoxha, Giorgia Lucidi e Loris Iiritano.

LA CHIUSURA DEL FESTIVAL

Dal 22 al 25 ottobre la Fornace del Canova ospita La grazia originaria, produzione Canova22 e Magica con ResExtensa e MP3 Dance Project.

Le coreografie sono firmate da Elisa Barucchieri e Michele Pogliani, con Agnese Trippa e Nicolò Troiano. Due repliche al giorno, alle ore 18.00 e alle ore 19.00, concludono la tappa romana e l’edizione 2026 di Dancescreen in the Land.

PROGRAMMA IN SINTESI

21–25 settembre

Teatro Greco

Workshop con Attila Rónai | ore 10.00–14.00

26 settembre

Teatro Ruskaja – Accademia Nazionale di Danza

Burden · talk con Anna Maria Galeotti · Rivelazioni | dalle ore 17.00

27 settembre

Fornace del Canova

Speechless di Heung Won Lee | ore 18.00 e ore 19.00

29 settembre–2 ottobre

Teatro Greco

Workshop con Pau Aran Gimeno | ore 10.00–14.00

3 ottobre

Teatro Ruskaja – Accademia Nazionale di Danza

Seeking the Truth · talk con Carmelo Zapparrata · Transiti | dalle ore 17.00

4 ottobre

Fornace del Canova

Street Tale · The Dream | dalle ore 18.00

5–9 ottobre

Teatro Greco

Workshop con Michele Pogliani | ore 10.00–14.00

10 ottobre

Teatro Ruskaja – Accademia Nazionale di Danza

Etude 5 · talk con Carmela Piccione · Ensemble · Etude 6 | dalle ore 17.00

11 ottobre

Fornace del Canova

Kali’Nifta · Reverie | dalle ore 18.00

12–16 ottobre

Teatro Greco

Workshop con Riccardo Meneghini | ore 10.00–14.00

17 ottobre

Teatro Ruskaja – Accademia Nazionale di Danza

The Seventh Man · talk con Elisa Barucchieri · Breath

18 ottobre

Fornace del Canova

IM(Perfect) | ore 18.00 e ore 19.00

22–25 ottobre

Fornace del Canova

La grazia originaria | ore 18.00 e ore 19.00

SEDI

Teatro Greco

Via Ruggero Leoncavallo 10/16, 00199 Roma

Teatro Ruskaja – Accademia Nazionale di Danza

Largo Arrigo VII 5, 00153 Roma

Fornace del Canova – Canova22

Via Antonio Canova 22, 00186 Roma

Info:

Associazione culturale Canova22

[email protected]

3314898039 - 335 8420063