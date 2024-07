Approvato emendamento per il completamento e la gestione del parcheggio alla Cittadella Regionale di Catanzaro

La Regione Calabria autorizzata alla stipula del Protocollo di Intesa con il Comune per l'ampliamento e la sostenibilità energetica, garantendo ricavi annuali significativi e riducendo i costi operativi.



CATANZARO - È stato approvato in Consiglio Regionale l’emendamento (alla proposta di Legge n. 264/XII) presentato dal Consigliere Regionale Antonello Talerico, con cui la Regione Calabria viene autorizzata alla stipula del Protocollo di Intesa con il Comune di Catanzaro per il completamento e la gestione dell’area destinata a parcheggio asservito alla Cittadella Regionale.

Dopo circa sette anni di inutili tentativi la gestione Occhiuto porta anche questo ulteriore risultato per il capoluogo di Regione, che da questo emendamento potrà introitare annualmente una somma di euro 200.000 dalla Regione a titolo di partecipazione alle spese di gestione dell’area parcheggio, oltre ad un importo di circa 400/500.000 euro proveniente dalla gestione comunale del parcheggio pel tramite la AMC, pe run totale di circa 600/700.000 euro annui.

L’emendamento prevede, altresì, l’ampliamento dell’area parcheggio e la copertura dello stesso mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico, determinando una notevole riduzione dei consumi energetici per la sede della Giunta regionale che ha sede per l'appunto a Catanzaro.

Alla copertura degli oneri finanziari quantificati nella misura massima di euro 8.000.000 si provvederà con le risorse della POR FESR 21-27 AZIONE 2.1.1., senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura con le risorse derivanti dalla minore spesa per consumi energetici.

Il protocollo d’intesa, in esecuzione dell’Accordo di Programma del 15 giugno 2007 e dell’atto integrativo del 15 giugno 2018 disciplineranno le modalità di completamento, funzionalizzazione e gestione dell’infrastruttura.