Ardore-Calcio: L’Ardore si ferma ancora sul legno. Il Brancaleone ha meritato il pari.

Si è risolto con un nulla di fatto (0-0) il tanto atteso derby jonico tra l’Ardore di mister Criaco ed il Brancaleone di mister Marcianò, incontro disputato ad Ardore presso lo stadio Comunale di Contrada Vescovado.

Per i padroni di casa poteva essere l’occasione per conseguire la terza vittoria consecutiva che avrebbe dato una svolta decisa nel prosieguo del campionato, infatti dopo quella casalinga contro la Palmese (1-0) e quella ottenuta subito dopo in trasferta a Rende (1-2) c’è stata la trasferta di Bocale, dove si è giocato solo per un tempo (0-0) perché il secondo, a causa del forte maltempo, non è stato disputato (si ritornerà in campo per il recupero mercoledì 29/01/2025).

Per il Brancaleone si trattava, invece, di allungare la striscia positiva fatta di due successi interni (contro Cittanova e Castrovillari) ed un pareggio esterno contro il San Luca.

La partita è stata molto intensa a livello agonistico di gioco, con l’Ardore che ha pressato di più mantenendo maggiormente il possesso palla ed il Brancaleone che ha contrastato, soprattutto a centrocampo, le azioni dei padroni di casa alcune delle quali sono state molto pericolose.

Gli amaranto iniziano a macinare gioco e si rendono pericolosi con le folate sulla fascia di Carvalho e le incursioni rapide di Sow e Lorenzoni in avanti, mentre a centrocampo è Matic a dettar legge e a dirigere il traffico anche se ben contrastato dagli avversari Libri, Borrello e Galletta S.

Nel primo tempo, dopo le schermaglie iniziali, al 20’ c’è stato un bel tiro dalla distanza di Lorenzoni che Laganà ha deviato in angolo, mentre altre azioni pericolose da parte dei padroni di casa si sono registrate soprattutto in occasione dei calci d’angolo, ma tutte sono state sventate grazie ad una difesa attenta del Brancaleone che non ha avuto sbavature.

Poi, intorno al 35’ p.t. si è registrato l’infortunio di Carbone (Brancaleone) che lo ha costretto all’uscita dal campo, assenza pesantissima questa in avanti per la squadra di Marcianò.

Passa solo un minuto e l’Ardore va in goal con Nucera che approfitta in mischia di un bel cross proveniente dalla sinistra e batte a rete da distanza ravvicinata, ma l’arbitro Biondo di Reggio Calabria annulla per un fuorigioco millimetrico che però ci stava.

Nella ripresa l’Ardore, pur rimanendo sempre pericoloso in avanti è sembrato un po’ deconcentrato ed il Brancaleone, quindi, ha faticato di meno a difendere il risultato ad occhiali.

Al 4’ il capitano Luciano (Ardore) è costretto ad uscire per un infortunio simile a quello di Carbone e gli subentra Panetta.

Un sussulto i tifosi amaranto lo hanno avuto comunque intorno al 35’ s.t., quando Lorenzoni, sfruttando un bel cross proveniente dalla destra colpisce di testa mandando la palla a stamparsi sulla traversa con Laganà nettamente battuto (tredicesimo legno dall’inizio della stagione).

Per il Brancaleone azione molto pericolosa in ripartenza (siamo intorno al 30’ s.t.) che vede D’Agostino solo davanti a Fraga, solo un intervento in scivolata di Langata riesce a neutralizzare il pericolo.

In conclusione possiamo dire di aver assistito ad una bella partita, disputata tra due squadre che da qui alla fine del campionato diranno sicuramente la loro rispetto agli obiettivi prefissati da ognuna.

In evidenza l’Ardore, che ha impresso una netta inversione di tendenza anche grazie ai nuovi arrivi (in proposito sarebbe in arrivo, la settimana prossima, un altro argentino di 23 anni che potrebbe essere inserito nella rosa a disposizione di mister Criaco) che si stanno dimostrando particolarmente efficaci.

Per il Brancaleone, invece, una riconferma del buon momento e squadra che si dimostra compatta ed omogenea in ogni reparto.

Il prossimo turno vedrà impegnato l’Ardore a Lamezia contro la Vigor (con campo chiuso ai tifosi) ed il Brancaleone che se la vedrà in casa contro l’Isola Capo Rizzuto.

Al termine dell’incontro soddisfazione negli spogliatoi, con qualche rammarico in più per i padroni di casa che, ancora una volta, hanno visto fermarsi la corsa contro il legno, ma risultato di parità giusto e meritato per gli uomini di Marcianò.

Risultato finale: Ardore – Brancaleone 0 – 0

Le formazioni:

Ardore: Fraga 6; Trichilo 6; Morabito 6; Luciano 6 (4’ st Panetta 6); Langata 6.5; Nucera 6.5; Parafioriti 6; Matic 6.5; Lorenzoni 6.5; Carvalho 6.5; Sow 6.5 (23’ st Pipicella 5.5): All. Criaco 6

Brancaleone: Laganà 6; Galletta D. 6 (25’ st Vianna 6); Gonzales 5.5; Romeo 6 (37’ st Fatto sv); Baeza 6; Libri 6; Violi 5.5 (25’ st Angi 5.5); Galletta S. 6; Borrello 6; Carbone 6 (35’ pt Tuscano 6); D’Agostino 6;. All. Marcianò 6.