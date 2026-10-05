Arrestato a Quartu Sant'Elena: droga, armi ed esplosivo in casa

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Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena hanno eseguito un blitz che ha portato all'arresto di un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di droga, armi ed esplosivo. L'operazione rientra in un servizio di controllo del territorio volto a contrastare lo spaccio di stupefacenti nell'area metropolitana di Cagliari.

Il controllo stradale e la perquisizione

Durante un normale controllo stradale, i militari hanno fermato il quarantenne mentre era alla guida della sua auto. L'atteggiamento nervoso ed evasivo ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale. Addosso all'uomo sono state trovate 13 dosi di cocaina pronte per lo smercio, una dose di marijuana e diverse centinaia di euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

La perquisizione domiciliare e le scoperte

Successivamente, i militari hanno esteso la perquisizione all'abitazione dell'uomo, trasformata in un vero e proprio hub dello spaccio. All'interno sono stati rinvenuti oltre mezzo chilo di stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana, insieme a tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Ma le sorprese non sono finite qui: in casa c'erano anche cartucce per fucile detenute illegalmente e un artificio pirotecnico artigianale ad alto potenziale, contenente tra i 100 e i 200 grammi di polvere esplosiva.

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L'intervento degli esperti e l'arresto

Per neutralizzare e mettere in sicurezza il pericoloso ordigno, è stato richiesto l'intervento immediato del personale specializzato dello Squadrone Eliportato 'Cacciatori Sardegna'. L'uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'operazione rappresenta un duro colpo al mercato dello spaccio nell'area di Cagliari e un importante risultato nella lotta alla criminalità.